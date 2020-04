Szijjártó: 458 lélegeztetőgép, 25 ezer teszt érkezett Kínából - csak az orvosok látnak krónikusan keveset

Városi sétánk alapján a budapestiek többsége betartotta az arc eltakarását előíró új szabályokat. A kormány állításával szemben nem kiugró az itteniek által elkövetett járványügyi szabálysértések száma.

- Most lehet jó rablónak lenni. A sok maszkos között még elkapni is nehéz lenne a tettest – viccelődik az egyik várakozó vásárló a budapesti nemzeti dohánybolt előtt. Mögötte még hárman állnak, egymástól másfél-két méterre és mindannyian maszkot viselnek. Bár a kormány szerint a budapestiek a legfegyelmezetlenebbek a járványügyi szabályok betartásában, a városi sétánk nem ezt mutatta. Hétfőn ugyanis alig találkoztunk olyan emberrel a fővárosban, aki nem tett eleget az új budapesti előírásoknak, s figyelmen kívül hagyta, hogy a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a piacokon, valamint a taxikban kizárólag arcot eltakaró kendővel vagy maszkban lehet tartózkodni. A VIII. kerületi vásárcsarnokban például az egyik középkorú férfi - jobb híján - a pulóverét kötötte az arca elé. - A fene megette - morogta - valamit hallottam, hogy lesz ez a maszkviselési szabály, de nem hittem, hogy ez komoly. Márpedig Józsefvárosban szigorúan veszik az előírásokat, a csarnokban már hetek óta egyenruhásokat látni, akik az eddigi megszorításokon túl már arra is figyelnek, hogy minden vásárlón legyen maszk. - A többség betartja a szabályt. Mindössze egy-két olyan ember volt, aki szabad arccal érkezett, őket egyszerűen nem engedik be a piacra - mondta az egyik zöldséges. Másutt élelmesebbek a kereskedők: a Deák-tér közelében lévő közértben például egy megtermett biztonsági őr fogadja a vevőket, és ha valaki be akar lépni a boltba, akkor vagy hoz magával valamilyen maszkot, vagy kénytelen ott helyben vásárolni egyet. Mindezt ráadásul meglehetősen borsos, csaknem hétszáz forintos áron, azaz a boltnak még plusz bevétele is keletkezik. Úgy tűnik, nem is kevés: tizenöt perces ottlétünk alatt három vevő is élt ezzel a lehetőséggel. Akadt azonban olyan hely is, ahol a boltos vette lazán az új szabályt, a Ráday utca egyik kiskereskedésében például a kasszáson nem volt semmilyen védőeszköz. - Van maszkom - mondja az érdeklődésünkre - csak éppen letettem magam mellé. - Amikor nincs vevő, akkor nem viselem, mivel lélegezni is alig tudok ebben. Ezt a trükköt egyébként a tömegközlekedésben is alkalmazzák. - Van nálam, csak épp levettem egy percre - magyarázkodott például egy idősebb úr, majd elővett a zsebéből egy gyűrött, egyszerhasználatos sebészeti maszkot. Tapasztalataink szerint ugyanakkor ez a ritkább eset: tíz emberből nyolcan-kilencen nem szegik meg az új szabályokat, pedig a fővárosi vezetés ígérete szerint az első hetet türelmi időnek tekintik, így egyelőre nem szállítják le a maszk nélkül utazó embereket a járművekről. A Deák-téri metrónál is inkább csak figyelmeztették az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyébként reggel 60 ezer mosható és vasalható textilmaszkot osztott ingyenesen a közlekedőknek. Találkoztunk olyan koldussal, aki alamizsna helyett azon a reggelen csak ehhez jutott és a nyakába akasztva viselte. Mint elpanaszolta, bevétele már alig van, az utcák ugyanis kihaltak, szerinte nagyon sokan betartják a kijárási korlátozás szabályait.