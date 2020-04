A Magyar Nemzet szerint májustól enyhíthetik a korlátozásokat, és fokozatosan kinyithatnak a vendéglátóhelyek

A kiszolgálás menetrendje azonban várhatóan nem változik.

Főpolgármesteri rendelet alapján hétfő óta kötelező Budapesten arcmaszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, a taxiban és az üzletekben. A jövő héttől pedig már országosan bevezethetik az arcmaszkok használatát a nyilvános, zárt terű vagy csoportosulásra alkalmas helyeken – értesült a Magyar Nemzet

A kormánypárti lap emlékeztetett arra, hogy ezt a múlt hétvégén több település önkormányzata már elrendelte, de a mindennapokra is kiterjedhet az alapvető védekezési mód. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a Covid–19 miatti veszélyhelyzetben a gazdaság újraindítására irányuló, május elejétől tervezett enyhítés is új szabályokkal is járhat a nemzetközi ajánlások mentén.

„Előírás lehet az arcmaszk, vagy a száj és orr eltakarására alkalmas eszköz használata valamennyi kereskedelmi egységbe való betérés, illetve bevásárlóközpont, üzemanyagtöltő állomás felkeresésekor, és ennek ellenőrzése nem csupán a vállalkozó dolga lesz” – sorolták.

Ez azzal is járhat, hogy az eddig érvényben lévő különleges nyitvatartási rend is megváltozik, például az időseknek előírt háromórás idősáv módosításával, valamint a felkereshető boltfajták bővítésével, az engedélyezett üzemidő növelésével. Vagyis májusban újra kinyithatnak azok az üzletek, amelyek hetek óta zárva tartanak, például a ruha- és a cipőkereskedések, a játék- és a könyvesboltok. Az értékesítési helyeket azonban továbbra is úgy kell kialakítani, hogy a minimum másfél méteres távolság tartható legyen. Így elképzelhető, hogy az élelmiszerüzletek négyzetméterben meghatározott mérete alapján azt is kiszámítják, hogy hány vevő betérése lehet optimális egy időben. Feltételezhetően azt is meg kell szabni, hogy a nagyobb társaságok, tömegek fogadására alkalmas szabadtéri turisztikai pontokon milyen új körülmények garantálják a felelős társadalmi védekezést. A lap úgy tudja, hogy májusban fokozatosan kinyithatnak a szállodák és a vendéglátóhelyek helyi fogyasztás céljára is, vagyis az éttermek, kávézók fogadhatnak majd vendégeket. Itt is kötelező lehet viszont az arcmaszk használata, illetve a távolságtartás, amihez a cégeknek kell biztosítaniuk a körülményeket, például az asztalok elhelyezésével, a vendégtér szellősebbé tételével. A Magyar Nemzet hozzátette, hogy ez újfajta működési modellt kívánhat sok helyen, mivel