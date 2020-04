Feltárult a Velencei-lagúna élővilága (videó)

Hiába állt le a forgalom és a gyárak, az otthon maradó magyarok többet is tüzelnek.

Javult Magyarországon a levegő minősége márciusban és áprilisban éves összevetésben; országos szinten 15 százalékkal, a nagyobb városok forgalommal terheltebb részein viszont akár 35 százalékkal is csökkent a levegő nitrogén-dioxid szennyezettsége, főként a kijárási korlátozások hatásaként – írta hétfőn közleményében az Agrárminisztérium. Az MTI-nek is eljuttatott közleményben a minisztérium megjegyzi, a kijárási korlátozások hatására csökkent a közlekedésben résztvevők száma és az ebből eredő kibocsátás mértéke is, emellett a meteorológiai hatások is szerepet játszottak a levegő minőségének javulásában.

Ugyanakkor a kijárási korlátozások, valamint a hatósági karanténok miatt a lakosok több időt töltenek otthon, így a fűtési igény is megnőtt. A lakossági szilárd tüzelésből eredő kisméretű részecske (PM) szennyezettség kompenzálta a közlekedésből származó PM-kibocsátás visszaesését.

A kisméretű részecske szennyezettségben a mérőműszerek ezért nem mutattak jelentős változást 2020 március-áprilisában az előző év azonos időszakához képest.

A járvány hatására bekövetkezett gyárleállások is hatással voltak az egyes városok levegőminőségére, helyi szinten az elmúlt egy-két hónapban javulás tapasztalható az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az Agrárminisztérium hangsúlyozta, az ipari kibocsátások hatása az elmúlt években bevezetett környezetvédelmi előírásoknak és korszerűbb technológiáknak köszönhetően általában kisebb, mint a közlekedésből vagy a lakossági szilárd tüzelésből származó kibocsátásoké.