A győri Audiban is újraindult egy műszakban a járműgyártás

A vállalatnál már mintegy ötezren munkába álltak a 12 ezer 800 munkavállalóból.

Az Audi Hungaria Zrt.-nél egy műszakban újraindult a járműgyártás a présüzemben, a karosszériaüzemben, a lakkozóban és a járműszereldében – tájékoztatta a vállalat kommunikációs vezetője kedden az MTI-t. Czechmeister Mónika közölte, hogy a járműgyártásban mintegy kétezer ember kezdett el dolgozni első lépésben, a vállalatnál mintegy ötezren álltak már munkába a 12 ezer 800 munkavállalóból. Az Audi a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt kialakult nemzetközi helyzet és az alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság miatt március 23-án állította le a termelést Magyarországon. A motorgyárban április 14-én indult újra a termelés a hathengeres benzines motorok gyártásával, amelyhez az április 20-i héten egy hathengeres és egy négyhengeres motorgyártó sor is csatlakozott. A járműszereldében műszakonként jelenleg mintegy kétszázötven autót gyártanak, a termelést a következő hetekben fokozatosan szeretné felfuttatni a vállalat – mondta Czechmeister Mónika. Hozzátette, hogy a gyártósoron az Audi Hungaria valamennyi modellje megtalálható, a Q3, a Q3 Sportback, az A3 Cabriolet, a TT Coupé és a TT Roadster is. Az Audi szerszámgyára is csaknem teljes kapacitással készít szerszámokat és karosszériaelemeket. A műszaki fejlesztés területén pedig a „megszokott munkarendben” folyik a munkavégzés – közölte a kommunikációs vezető. Kitért arra is, hogy a motor- és a járműgyártásban, valamint az irodai területeken is átalakították a munkahelyeket az egészségügyi előírások szerint. A munkavállalók egészségének védelme érdekében „technikai és szervezési intézkedéseket valósítottak meg”, emellett bizonyos munkaterületeken maszkot is biztosítanak. A jelenleg nem dolgozó munkavállalók a vállalat által elrendelt szabadságukat töltik. A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Tavaly 1,184 milliárd euróval nőtt az Audi Hungaria Zrt. árbevétele 2018-hoz képest, így elérte a 8,561 milliárd eurót. Nyeresége 85 millió euróval 355 millió euróra csökkent. 2019-ben összesen 1 millió 968 ezer 742 motor készült Győrben, 14 ezer 441-gyel több, mint 2018-ban. A gyártósorról legördült járművek száma pedig az előző évhez képest 64 ezer 817 darabbal, 164 ezer 817-re nőtt. Többhetes szünet után a Mercedes-Benz ugyancsak keddtőla termelést a kecskeméti gyárában; a munkatársak védelme érdekében az újraindulást több mint 120 higiénés és megelőző intézkedéssel készítették elő. A kecskeméti munkavállalók a gyártásindítás alatt először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben dolgoznak majd.