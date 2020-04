Álvalóságshow karantén idején – Mészöly Ágnes közösen ír regényt olvasóival

Olvasóival közösen, heti folytatásokban írja legújabb regényét Mészöly Ágnes. A szerző szerint az izgalmas kísérletben konkrétan nem jelenik meg a járványhelyzet, de az írásra hatással van.

A megjelenés pillanatában azonnal elérhető teljes sorozatévadok és digitális könyvek korában könnyű elfeledkezni a heti rendszerességgel jelentkező folytatásos történetek varázsáról. Az elmúlt időszakban azonban mintha újra kezdenénk felfedezni e műfaj adottságait, amelynek mi sem kedvez jobban, mint a #maradjotthon szellemében töltött hétköznapok. Amikor szinte minden nap egyforma, valódi izgalmakat jelenthet várakozni a következő epizódra.

Mészöly Ágnes Csepp című regénye nem csupán folytatásokban jelenik meg, a Szabadlábon, a Darwin-játszma, a Hanga és Várkony-sorozat szerzője az olvasókkal együtt írja a történetet. A Tilos az Á Könyvek Facebook-oldalán hétről hétre közzétett fejezetek folytatásáról – A és B opció formájában – mi dönthetünk. A helymegjelölés szerint bizonyos Középső Szigeten, Timaruban játszódó interaktív disztópia eddigi részeiben igazgathattuk a szokatlan világ eseményeit, és a főhős nemét is mi határozhattuk meg: a három fejezet erejéig homályosan körvonalazott Ash ezért lányként veszi fel a harcot az ismeretlennel.

A mostanra hatodik fejezeténél járó írás a szerző szerint olyan, akár egy álvalóságshow, hiszen a szereplők sorsáról – így arról is, hogy ki szavazódik ki, és ki marad – az olvasók döntenek. Mint azt Mészöly Ágnes lapunknak elmondta, a másodlagos, épített világ az, ami igazán az övé, ő van rá a legnagyobb hatással. Ezért valószínűleg Új-Zélandon tett legutóbbi utazása, és a Maori-Kiwi életérzés is visszaköszön majd számos névben és jelenségben a történet folyamán. „Éppen azért érdekes számomra is ez az egész, mert többnyire úgy ülök le, hogy pontosan tudom a legelső mondatnál, mire akarom kifuttatni az egészet. Most viszont semmi ilyesmi nincs bennem. A világról vannak elképzeléseim – kicsit fantasztikus, kicsit disztópikus –, de minden másban szeretnék az olvasókra hagyatkozni, és hagyni, hogy arra vigyen a szél, amerre akar” – beszélt a számára is egyedülálló munkáról. Az eddigi érdeklődés és a szavazatok alapján az író azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a könyv egészen addig íródik, amíg ez a megváltozott helyzet tart. S noha nem azzal a szándékkal fogott az írásba, hogy kézzelfogható könyv is szülessen belőle, ennek lehetőségét sem zárja ki. A visszajelzésekről kérdezve elmondta, tud olyan iskolai osztályról is, ahol az online magyarórákon közösen dolgozzák fel a fejezeteket. Ez szerinte azért is jó, mert a regény születése, mint folyamat így részletesebben tud megjelenni a gyerekeknek, szemléletesebb, hogyan épül fel egy történet, egy cselekmény, hogyan alakulnak ki a karakterek.