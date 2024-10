A zsidó irodalom 80 évvel ezelőtt bezúzott műveiből olvastak fel részleteket pénteken az Erzsébetvárosi Történeti Tárban

Az esemény az irodalom és a politikum kegyetlen viszonyára is felhívta a figyelmet: egy mű megítélésében most is befolyásoló tényező lehet a szerző származása.