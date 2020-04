Meghalt Szalai András

Humorral szemlélik a csehek a koronavírus-járványt is. A prágai közszolgálati csatorna a világ bármely állami tévéjével versenyre kelhetne.

Azok, akik még a nyolcvanas években láthatták a csehszlovák televízió pozsonyi adásának műsorait, bizonyára nosztalgiával emlékeznek különösen a hétfői programokra, hiszen aznap itthon nem volt tévéadás. A hét első napja a kisebbek számára Majával, a méhecskével kezdődött, melynek intróját a csehek nemrégiben elhunyt csalogánya, Karel Gott énekelte, ezt követően a Filmárik és Filmuska című meseösszeállításban izgulhattuk végig egyebek mellett Kisvakond újabb kalandjait. A gyereknapot az esti mese, a Vecernícek zárta. S aki nem a magyar rádiókabarét választotta esti szórakozás gyanánt, nagy valószínűséggel a csehszlovák 2-es sportösszefoglalóját, a Sportove Ozvenyt („Sportvisszhangok”) nézte végig. Azóta alaposan megváltozott a cseh és szlovák médiaélet. Külföldi tulajdonosok sora vásárolta be magát, így elég színes a médiapaletta. A több csatornával rendelkező cseh Barrandov tévében például egy kínai cég szerzett részesedést, így programjaiban azóta felettébb baráti hangon beszélnek Pekingről. E csatorna tett fel hetente nem túlzottan bátor kérdéseket az orosz és Kína-barát elnöknek, Milos Zemannak, az év elején azonban az államfő megorrolt a csatornára, így abbamaradt a program. Mind a cseh, mind a szlovák televíziózásban fontos szerepet játszik az amerikai Central European Media Enterprises, amely Csehországban nyolc, Szlovákiában négy csatornát mondhat magáénak.

A koronavírus talán kevésbé borította fel a műsorstruktúrát, mint a nyugati országokban, a csehek és a szlovákok jórészt tovább nézhetik jól megszokott sorozataikat, viszont még a stúdióban is kötelező a maszk viselése. Ennek köszönhetően időnként egészen humoros jelenetek játszódnak le a nézők előtt. A szlovák kereskedelmi televízió, a Joj kínálatában látható az „Anyám jobban főz, mint a tiéd” című főzőshow. Nem akármilyen élmény a televízió logójával ellátott fekete maszkban, az asztalok között szaladgáló versenyzők látványa. S hogy ízlelik meg az ételt? Erre a néhány pillanatra azért lekerül a védőtextil. A maszk tényleg sehonnan sem hiányozhat az egykori Csehszlovákia területéről. A cseh közszolgálati televízió hírcsatornája, a CT24 számolt be arról, hogy Brnóban átadták az új villamosszerelvényeket. Zöldre festették, ám a villamos elején bordó maszk virít, igaz, nem textilből készült, felfestették a „homlokzatra”. A csehek nem tagadják meg önmagukat még a legdrámaibb helyzetekben sem. A koronavírus-járványt is próbálják a maguk sajátos szemszögéből szemlélni, így a képernyőkről a humor sem hiányozhat. Eredetileg hétfőre tervezték a Szerelem a korona idején című sorozat elindítását, végül jövő hétfő lett belőle. A történet főhőse Franta, akinek a szülei nem tudtak hazatérni a járvány, illetve a határok lezárása miatt. Megismerhetjük továbbá az ifjú házaspárt, Petrt és Annát, és megfigyelhetjük, miként alakul a kapcsolatuk a karanténban.

Az iskolák bezárása miatt a cseh közszolgálati televízió is átalakult egyfajta oktatócsatornává, a 2-es csatornán több órán látható az „UcíTelka” (szójáték, maga a szó tanárnőt jelent) című műsor, amelyben az általános és a középiskolásokat készítik fel, hétfőnként és csütörtökönként például vizsgafeladatokat adnak. A magyar szemlélő nem kis irigységgel nézheti a cseh közszolgálati tévé műsorait, s nem csak a színvonalas saját gyártású műsorok miatt, hanem mert a hírműsorok is itthon elképzelhetetlen módon kiegyensúlyozottak. S ez ugyanúgy elmondható a CT24 nevű szintén közszolgálati hírtelevízióról is. Beszámolnak az ellenzék javaslatairól és parlamenti felszólalásaitól, szintén korrekt módon, nem ellenségként állítják be azokat, akik nem úgy gondolkodnak, mint a kormány. S bár a nyugati sajtóban gyakran egy lapon emlegetik a visegrádi országokat, így Magyarországot és Csehországot is, a televízióból hamar megállapítható, bizony, mintha már fényévek lennének közöttünk. A szlovák hírtelevízió, a TA3 szintén nagyon kiegyensúlyozott, ez azonban nem közszolgálati: a filmgyártással foglalkozó vállalat, a C.E.N. S.r.o. tulajdona.