Portugáliában május 2-án véget ér az egészségügyi vészhelyzet

Franciaországban a kávéházak és az éttermek kivételével május 11-től kezdve valamennyi kereskedelmi egység újranyithat egészségvédelmi óvintézkedés mellett, de a nagy múzeumok, mozik és színházak zárva maradnak - jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök kedden a nemzetgyűlésben a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozások tervezett enyhítéséről tartott beszédében. A kormányfő elmondta: a gazdaság összeomlásának veszélye miatt döntött a kormány a jelenlegi szigorú karantén "fokozatos és óvatos" feloldása mellett, amelyet az egészségügyi helyzettől függően bármikor vissza is vonhat. Jelezte azt is, hogy a jelenleg május 23-ig érvényes egészségügyi rendkívüli állapotot meghosszabbítják "talán július 23-ig". Május 11-től heti 700 ezerre nő a tesztelések száma, minden tünetet produkáló embert tesztelni fognak és két hétre elkülönítenek az otthonában, vagy ha az nem lehetséges, hotelben. A miniszterelnök arról is biztosította a franciákat, hogy elegendő egészségügyi maszk áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy mindenkinek jusson belőle. Május 11-től mindenki szabadon elhagyhatja az otthonát, de csak 100 kilométeres körzetben mozoghat, és a gyülekezés csak tíz főig lesz engedélyezett.