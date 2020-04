Franciaországban május 11-től enyhülnek a korlátozások

A kínai virológiai labor vezetője szerint nem igaz, hogy tőlük szabadult ki a világjárványt okozó koronavírus, és a jelek szerint nem emberi kéz alkotta.

Minden alapot nélkülöznek azok az állítások, hogy a vuhani virológiai laboratóriumból származik a világjárványt okozó újfajta koronavírus - mondta a Reuters hírügynökség által kedden közölt interjújában Jüan Csi-ming, a labor vezetője, aki szerint továbbra sincs meggyőző válasz arra, hogy honnan ered a tömeges megbetegedéseket okozó SARS-CoV-2 koronavírus. Az összeesküvés-elméletekben hívők szerint a világszerte több mint 200 ezer emberéletet követelő járvány a Vuhani Virológiai Intézet részeként működő Vuhani Nemzeti Biológiai Biztonsági Laboratóriumból szabadult ki abban a városban, ahol elsőként diagnosztizálták a vírus okozta Covid-19-et. Miközben tudományos körökben konszenzus van arról, hogy a koronavírus természetes módon keletkezett, és valamilyen állattól származik, a laboratóriumi kreálás elmélete szárnyra kapott. Donald Trump amerikai elnök ráadásul április 15-én azt mondta, a kormány vizsgálja, hogy a vuhani laborból ered-e a vírus. Jüan Csi-ming szerint minden létező bizonyítéknak ellentmondanak azok rosszindulatú állítások, hogy a vírus "a semmiből bukkant elő" - idézi Reutersnek adott nyilatkozatát az MTI.

A professzor a Reuters kérdéseire írott válaszában leszögezi, hogy általa vezetett labornak nem áll szándékában "megtervezni és kifejleszteni" ilyen vírust, és nem is lenne rá képes.

A vuhani intézet épülete Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Mi több - mondja -, a vírus genomjából kinyerhető információk nem arra utalnak, hogy emberi kéz alkotta. A kutatók zöme azt mondja, hogy a SARS-CoV-2 a természetből származik, denevéreket és tobzoskákat jelölnek meg lehetséges vírusforrásként. Jüan Csi-ming szerint a fertőző betegségek több mint hetven százaléka állatoktól, kiváltképpen vadállatoktól származik. Az utóbbi években az emberek és vadállatok közti szoros kapcsolat, a globális klímaváltozás és az emberi tevékenység folyamatos terebélyesedése miatt megfigyelhető volt ennek a kockázatnak a növekedése. A hírügynökség ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy kutatók szerint mind a hét ismert koronavírus denevérektől származik. Jüan Csi-ming elutasította azokat a feltételezéseket is, hogy a laboratóriumából véletlenül szabadult ki a természetben élő denevérekből kutatás céljából kinyert vírus. A biztonsági előírásokat szigorúan betartják a laborban. A magas szintű biológiai védelmi előírások szerint működő laborokban komplikált, nagy biztonságot szavatoló helyiségek vannak, és szigorúak az ott dolgozókat és a környezetet a szennyezéstől védő szabályok. A Reuters rámutat arra, hogy a járványok idején gyakran kapnak lábra különféle elméletek. A 2002-2003-as SARS-járvány idején például orosz tudósok állították azt, hogy a betegség okozta vírus laboratóriumból származik. A hetvenes évek végén, a HIV/AIDS elterjedése idején pedig egyes politikai csoportok hangoztatták azt, hogy kormányok szolgálatában álló tudósok kreálták a vírust. Habár az újfajta koronavírus Vuhanban jelent meg - a Jüan által vezetett laboratórium 16 kilométerre fekszik az első gócként ismert vuhani hal- és húspiactól -, Kínában olyan összeesküvés-elméletek keringenek, hogy nem is onnan származik. Csao Li-lien kínai külügyi szóvivő a múlt hónapban a Twitteren azt írta, hogy a vírus az Egyesült Államokból eredhet. A kínai közösségi médiában pedig olyan híresztelések kaptak lábra, hogy a vírus tavaly októberben a Vuhanban tartott Katonai Világjátékok révén jutott el a városba. A kínai állami sajtó arról is írt, hogy előfordulhat, hogy Olaszországban Vuhan előtt jelent meg a kórokozó. Jüan Csi-ming nem kommentálta közvetlenül az effajta elméleteket, de megjegyezte, hogy még mindig nincs válasz a vírus eredetére. Jüan szerint a vírus eredetének kérdése tudományos szempontból nagy kihívást jelent, és nagyfokú bizonytalanságot rejt magában. Kínát olyan vádak is érték, hogy alábecsüli a fertőzéses esetek számát, és megpróbálja eltitkolni a betegség eredetét, de a kormány mindezt elutasítja. A Reuters ezzel összefüggésben arról is kérdezte Jüant, hogy a vuhani laboratórium együttműködne-e a világjárványt érintő nemzetközi vizsgálatban. A professzor azt mondta, nincs tudomása ilyen "mechanizmusról", de a laboratóriumát rendszeresen ellenőrzik.