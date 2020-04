Újabb középkorú áldozat, 300-ra nőtt a koronavírusban elhunytak száma

A hónap végére lényegében visszaáll a vírus előtti rend - pár egészségügyi szigorítással.

Első körben várhatóan a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során, míg a fokozatosság elve szerint a hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok következhetnek, pünkösdig pedig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban, írja a Magyar Nemzet

.A nagyobb méretű iparcikküzletek, a boltláncok tipikusan plázákban lévő egységei vagy például a jelentősebb bútor- és sportszeráruházak is a hónap második felére vagy végére juthatnak újra hozzá a teljes üzemelés lehetőségéhez, attól függően, miként alakul a járvány tetőzése utáni egészségügyi helyzet. Mindez azt is jelenti, hogy a kijárási korlátozás szabályainak enyhítésével sorban visszatérnek a különféle termékkörök, szolgáltatások vásárlói, vagyis lényegében bő másfél hónapos leállást kell túlélniük azok a kisebb kereskedők, akik nem tudták értékesíteni a szezonális készletüket akár a ruha, cipő, játék vagy más árukörökben. Ugyanígy, a vendéglátóhelyek számára is körvonalazódik a folytatás, ám azzal számolniuk kell a cégeknek, hogy az előző években megszokott erős értékesítésnek csak egy része tér vissza a belföldi turizmus óvatos újraindulásával, illetve egyéb korlátozások is jöhetnek. Így például várható, hogy az étkezőhelyeken szabályozzák a helyben fogyasztás körülményeit a vendégtérben elhelyezhető létszám vagy a fogadható társaság mérete alapján az asztalok között optimális, 1-1,5 méteres távolság feltételével. A jövőben várhatóan nemcsak a vásárlókat, turistákat szólíthatják fel az arcmaszk vagy annak helyettesítésére alkalmas védőfelszerelés viselésére, hanem a kereskedelmi egységek, szolgáltatók másokkal közvetlen kontaktusba kerülő alkalmazottainak is használniuk kell a világszerte mindennapos viseletté váló arcmaszkot. Ugyanígy a vendéglátóhelyek pincérei is maszkban kell végezzék a munkájukat, ahogy például a jegyértékesítők is az egyes látogatóhelyeken.