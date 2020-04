„Nincs munka, pénz, a családok éheznek”

A hazai turisztikai ágazat rövid időn belüli talpra állítása érdekében kérne tanácsokat a Magyar Turisztikai Ügynökség és a felügyelete alá tartozó hét cég.

A koronavírus járvány okozta károk mérséklésére és a hazai turisztikai ágazat rövid időn belüli talpra állítására kérne szerteágazó tanácsokat a Magyar Turisztikai Ügynökség (MÜT), illetve a tulajdonosi felügyelete alá tartozó hét cég. A friss közbeszerzési pályázat indoklása szerint a COVID-19 okozta járvány az egész világon és így Magyarországon is jelentős mértékű visszaesést hozott a turizmusban. A szektor „60 nap alatt a mennyből a pokolba jutott” – jelentette ki Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a cég honlapjára kitett podcastban. Ebből a gödörből kellene kimászni, ami tagadhatatlanul nagy kihívásnak tűnik. Az ajánlatkérők ehhez kérnének komplex segítséget. A feladat – mint írják – rendkívül összetett, több szakmai területet (gasztronómia, rendezvényszervezés, sport, hivatás, kulturális és aktív turizmus, stb.) érint és sokrétű tervezést igényel.

A nyertes ajánlattevő egyedi megrendelések alapján ad tanácsokat, amelynek főbb területei a turisztikai infrastruktúra- és termékfejlesztés, digitális, üzletviteli és tranzakciós tanácsadás desztináció-menedzsment, valamint ágazati képzés. Az előzetes kalkulációk alapján egy-egy komplexebb projekt értékét 300 millió forintra becsülik, míg a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok és elemzések darabja nettó 130 millió forint körül lehet majd. Előbbiből várhatóan évi 2-3 darabot, utóbbiból évi ötöt rendelnének. Ezenfelül indítanának tantermi és e-learning képzéseket, adatbázisokat hoznának létre és általános stratégiák és akciótervek kidolgozása is elvárás. De a MÜT vagy a leányvállalatok által végrehajtott lehetséges felvásárlásokhoz és fúziókhoz kapcsolódó stratégia készítése, valamint a turisztikai szabályozások előkészítésének támogatása is a tanácsadó cég feladatai közé tartozna. A szerződés a nettó 5 milliárd forintos keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022 december végéig szól. Az ajánlatokat május 25-ig várják.

Az MTÜ és leányai egyébként már másodszor hirdettek milliárdos tanácsadói tendert az idén. Februárban projekt koordinációs és tanácsadói feladatok ellátására kötöttek szintén 5 milliárd forintos keretszerződést. A két tender ajánlatkérői köre nagy átfedést mutat. Az MTÜ mellett mindkettőben részt vett a hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., a várhatóan egy évet csúszó dubai világkiállításon való részvételt szervező EXPO 2020 Magyarország Zrt., a kikötők, szállodák, hajók és kempingek eladásáról szóló reorgianzációs tervével nagy vihart kavaró Balatoni Hajózási Zrt. valamint a Hableány hajóbaleset miatt elhíresült Viking Cruises céggel üzletelő Mahart PassNave Zrt. Hozzájuk csatlakozott most új ajánlatkérőként az Orbán Ráhel barátnője által vezetett Magyar Divat & Design Ügynökség, valamint a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség is. Utóbbit Osváth Eszter vezeti, aki előzőleg Orbán Viktor kormányfő lelkes támogatójának, Kálomista Gábor producernek a feleségével dolgozott együtt a közszolgálati média egyik cégében.

A februári tendert a NER-hez sok szálon kötődő Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft. nyerte meg. Az Eubility jelenleg a Figura Ferenc által birtokolt LPBF Holding Zrt. tulajdonában van, de korábban Knyihár Krisztián és cégáttéten keresztül Dicső László is feltűnt a tulajdonosok között. A vállalkozók lapértesülések szerint az állami milliárdokkal segített napelembizniszbe is beszálltak, éppen úgy Gyüre külterületén vettek ehhez telket, ahol Sájer Gábor is. Sájer egykoron a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Elios Zrt. vezetője volt. A szintén Tiborcz érdekeltségbe tartozó Appeninn Nyrt, egyébként éppen idén februárban vásárolta meg a Dicső László birtokolta Alagút Investments Kft., amelynek irodaházában működik az Eubility is. De Dicső szerezte meg egy másik céggel közös BBID Kft révén az Andrássy 47. szám alatti sok pert megért palotát. A BBID vezetője pedig az a Balázs Attila, akivel közösen vette meg az Appeninn a balatonfüredi kikötőt. Tiborcz egyébként pár napja bejelentette: eladja az Appeninn 29 százalékos részesedését, mivel „nem kíván olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul”.