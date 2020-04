Van, ahol lényegében betiltották azt a gyorstesztet, amit a magyar kormány előszeretettel használ

Keletről érkező vendégmunkások olcsó, mások által el nem végzett munkájára szorul rá Nyugat-Európa a koronavírus-járvány kirobbanása után is.

Nem tartott sokáig járvány miatti teljes határzár a nyugat-európai országokban, amelyekbe ismét áramlik a keletről érkező olcsó munkaerő. A 444.hu írása szerint ezek a kivételezések rendkívül élesen mutatnak rá a tagállamok közötti egyenlőtlenségekre. Hamar kiderült ugyanis, hogy a nyugati országok több területen is komoly bajba kerülnek, ha nem állhatnak munkába a kelet-európai országokból érkező emberek. Az ápolási, idősgondozási feladatok mellett nagyon megsínylette volna a keleti munkaerő távolmaradását a mezőgazdaság, ezért Németországban a közelgő spárgaszezon miatt engedik be a korábbi években a hazaiak által nem vállalt betakarítási munkákat elvégző román és bolgár vendégmunkásokat. A koronavírust követő határzárak után láthatóvá vált, mennyire függ az olcsó kelet-európai munkaerőtől a nyugati élelmiszerpiac. Ennek ellenére a keleti vendégmunkásokat sokszor szörnyű körülmények és megalázó bánásmód várja. Reggel öttől este 11-ig tartó spárgaszedésről, a gazdaságokba karanténszerűen bezárt munkásokról szólnak a beszámolók. Ugyan Németországban is szigorú korlátozásokat vezettek be, hogy külföldiek nehogy behurcolják a vírust, az agrárminisztérium és a belügyminisztérium hónap elején kötött egyezségének hála, áprilisban és májusban is 40-40 ezer külföldi munkás érkezhet az országba külön repülőjáratokon. Elsők között a román spárgaszedők indultak el Németországba, tömegesen, sokszor védőfelszerelés nélkül. A román mezőgazdasági munkásokat tömörítő Eco Ruralis képviselője, Ramona Duminicioiu a Politico újságírójának nyilatkozva azt mondta: az EU legnagyobb kudarca, hogy képtelen volt elérni, hogy ne legyenek az unión belül első- illetve másodosztályú állampolgárok. A 444.hu összeállításából kiderült, a német példán felbuzdulva, a brit és olasz mezőgazdaság is tárt karokkal várja a vendégmunkásokat, Nagy-Britanniába pedig azóta már meg is érkezett a román munkások első csoportja.