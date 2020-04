Már 32 koronavírus-fertőzött van a Szegedi Vakok Otthonában

Soros Györggyel "természetesen" kiemelten foglalkozik a "Kormányzati Médiamonitor" is.

Külön fejezet foglalkozik a Soros Györggyel kapcsolatos cikkekkel a kormány számára napi rendszerességgel készülő médiaszemle – derül ki a Népszava birtokába jutott dokumentumból. A „Kormányzati Médiamonitor” fejléccel ellátott papírra készülő „Világsajtó Szemle” nagyon alapos és kiterjedt munkát takar: lapunkhoz az április 27.-i példány jutott el, amely 129 oldalon (igaz, ez hétfői anyag lévén magába foglalja a megelőző hétvége sajtótermését is) az angol-, német-, francia-, olasz-, spanyol-, cseh-, lengyel-, szlovák-, szlovén-, horvát-, román nyelven megjelenő, bármely szempontból (akár csak említés szintjén is) Magyarországgal foglalkozó írásokat foglalja össze hosszabb és rövidebb formában is magyar nyelven. A megrendelő információink szerint a Kovács Zoltán vezette kommunikációs államtitkárság, a médiafigyelőt pedig minden fontosabb kormányzati szereplőnek és az összes nagykövetségnek is elküldik, időnként némi kommunikációs útmutatás kíséretében, hogy nyilvános megszólalások esetében mely pozitív tudósításokat vagy véleménycikkeket kell kihangsúlyozni vagy adott esetben milyen téves információkra rámutatva lehet azt mondani, hogy „a nyugati sajtó álhíreket terjeszt Magyarországról”. Aki április 27.-én kézbe vette a médiamonitort, megtudhatta például, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung cikke szerint „Soros György neve kódszóként jelenik meg az antiszemiták körében. A koronavírus most megadja nekik a lehetőséget a már a középkorban is használt sztereotípiák reaktiválására, miszerint a zsidók betegségek terjesztői”. A „Soros fejezet” ezen kívül még a cseh Lidové noviny-t idézi, ami az üzletember korlátlan idejű kötvénykibocsájtási ötletéről szól, valamint a Jerusalem Post Taylor Swift popénekesnő kiadója és Soros György fia, Alex Soros üzleti vitájáról szóló írását. Mint ismert januárban Orbán Viktor a Kormányinfón azt mondta, „Soros György kapcsán nem akarom, hogy úgy tűnjön, fixált vagyok ebben az ügyben, még akkor sem, ha az vagyok”. A médiafigyelő bőven idéz az Orbán Viktor élesen bíráló írásokból is, például a Bloomberg véleménycikkéből, amelyben „az Európai Unió egységét aláásó fiókdiktátornak” nevezik a magyar kormányfőt. Hosszan szemlézik a Guardian cikkét is arról, hogy egy törvényjavaslattal a kormány gyakorlatilag megszüntetné az adminisztratív nemváltás lehetőségét a transzneműek számára. Ebben egy magyar transznemű nő is megszólal, Szél Bernadett független képviselő pedig elmondja, hogy a törvénytervezet vitájában nem olvashatott fel a parlamentben egy transz neműek által írt levelet. Szintén hosszan szemlézik a Breitbart.com cikkét, érdekes, hogy a rengeteg álhírt is terjesztő amerikai oldal ez alapján meglehetősen objektív tudósítást közöl a magyar koronavírus helyzetről, kiemelve, hogy a halálozási arány kiemelkedően magas a magyar megbetegedettek körében, a vírustesztek száma ugyanakkor a legalacsonyabbak közé tartozik. A Breitbart részletesen beszámol a Pesti úti idősek otthonában kialakult járványgóc miatt indult vitáról a kormány és Karácsony Gergely között, részletesen ismertetve a főpolgármester érveit is. (Ezt a lécet például a magyar kormánysajtónak nem sikerült megugrania.) Érdekes, hogy a terjedelmes sajtószemlét egy kis cég készíti, a Central European Perspectives Zrt. (CEPER), a vállalkozást 2017. december 14.-én jegyezték be öt millió forinttal Vácszentlászlón, fő profilja az üzleti tanácsadás, egyetlen vezetője és tulajdonosa pedig Fazekas Márta, a Magyar Turisztikai ügynökség vezető szakértője. A társaság 2018-ban 9,8 millió forint árbevétel mellett 183 ezer forint adózás előtti eredményt ért el. A külsős cég által készített sajtószemlét az teszi még érdekesebbé, hogy a kormányzati apparátus duplikálta a feladatot, ugyanis (teljesen természetese módon) minden magyar nagykövetségnek folyamatosan figyelnie kell az adott ország sajtóját és amennyiben Magyarországgal foglalkozó cikkel találkozik, abból szemlét készítenie és hazaküldenie. Ezeket a szemléket szintén megkapja minden minisztérium, az Országgyűlés és a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóosztálya, Kovács Zoltán államtitkársága, de például Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke; vagy Czukor József volt berlini nagykövet, a miniszterelnök tanácsadója. Az érintettek így például első kézből tudhatták meg, hogy a legnagyobb példányszámú osztrák lap, a Kronen Zeitung szombati cikkében „Viktátornak” nevezte a miniszterelnököt. Érdekes, hogy ez a cikk valamiért elkerülte a CEPER munkatársainak figyelmét, az ő szemléjükből ugyanis hiányzott.