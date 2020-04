Mellár Tamás miatt zártkörű lesz az egyetemi vita

Több mint 84 ezer diák ülhet vissza az iskolapadba hétfőtől.

Összesen 84 284-en kezdhetik meg jövő hétfőn az érettségi vizsgákat, néhány kivételtől eltekintve idén csak írásbeliket tartanak – mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Szerinte a vizsgák a jelenlegi körülmények között is biztonságosan megtarthatók. A diákok és a tanárok számára is biztosítanak maszkokat, gumikesztyűket a központi állami tartalékokból. Az iskolákba több bejáraton keresztül lehet majd belépni, a termekben maximum tízen tartózkodhatnak, legalább másfél méteres távolságra egymástól. Összesen 1144 vizsgahelyszín lesz, ezek környékén rendőri felügyeletet is biztosítanak. Az államtitkár elmondta azt is, mindenhol lesz elegendő felügyelő tanár. Valamint semmilyen szankció nem éri azokat a diákokat, akik a vizsgák előtt döntenek úgy, májusban mégsem szeretnének érettségizni; nekik csak annyi dolguk van, hogy nem jelennek meg a vizsgán. Aki így dönt, ősszel is megírhatja a vizsgákat. Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint a vizsgázóknak csupán három százaléka, 2455 tanuló jelezte előzetesen, hogy májusban nem akar érettségizni. – Nekünk egyetlen diákunk sem döntött a halasztás mellett – nyilatkozta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója. Elmondása szerint a 18 középiskola vezetőjét tömörítő Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiumától is hasonló visszajelzéseket kapott. A tantermeket ezen a héten fertőtlenítik, a védőeszközök rendelkezésre állnak. Felügyelő tanárokból náluk sem lesz hiány – még úgy sem, hogy az idős vagy valamilyen krónikus betegséggel küzdő pedagógusokat nem kérték fel. Ennek ellenére volt olyan idősebb kollégája, aki maga jelentkezett felügyelőnek. A Révaiban csütörtökön online ballagást is szerveznek. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium vezetőtanára és a Magyartanárok Egyesületének elnöke, Arató László életkora miatt nem jár be az iskolába és az érettségi lebonyolításában sem fog részt venni, ugyanakkor diákjai körében mást tapasztal, mint amit a Népszava felmérése mutatott. (A 2500 diák által kitöltött, nem reprezentatív felmérés szerint közel 62 százalék teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja a jövő hétfői kezdést, és csak 7,9 százalék tekinti ezt megfelelőnek). Arató László korábban maga sem értett egyet azzal, hogy a vírus tetőzésének feltételezett időpontjában tartson a kormány érettségit, viszont meglepte, hogy a diákjai kivétel nélkül vizsgázni szeretnének május 4-én, a jelenleg lefektetett szabályok szerint. – Hozzá kell tenni, hogy az én diákjaim sem reprezentatívak az érettségiző korosztály egészére, egy kivételesen motivált társaság, ahonnan mindenki tovább tanul, sokan külföldön, vagyis nagyon fontos nekik, hogy túl legyenek ezen – fogalmazott. Hozzátette: lehetett volna jobb megoldásokat találni, ugyanakkor kizártnak tartja, hogy a kormány még változtat az álláspontján. Ezért ilyen kevéssel a vizsgák előtt már haszontalannak és a vizsgázók számára lélektanilag szerencsétlennek tartja az erről szóló vitát. Az érettségi jövő hétfőn az emelt és középszintű magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődik. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken a német vizsgákra fog sor kerülni. A kezdő időpont az első héten kivétel nélkül reggel 9 óra lesz. Az emelt szintű vizsgákat, ahogy eddig, úgy most sem írhatja senki a saját iskolájában, a pontos helyszínről (ha eddig nem történt volna meg) még a héten mindenki tájékoztatást kap. Egy, a Civil Közoktatási Platform által közölt felmérés ugyanakkor rámutatott, a diákok nagy része tömegközlekedéssel jut el a vizsgára, s a kérdőívet kitöltők mintegy negyede nyilatkozott úgy: komoly nehézséget okoz számára a közlekedés. Az ADOM Diákmozgalom Facebook-oldalán egy diák jelezte: Budakesziről mintegy 80 perc alatt tud beérni emelt érettségije budapesti helyszínére. Van olyan is, akinek lakóhelyétől 50 kilométerre, egy másik városba szól a behívója. A külföldről érkező vizsgázókkal kapcsolatban pedig azt írta az Oktatási Hivatal: a magyar hatóságok mindent el fognak követni, hogy ők az érettségi vizsgabehívó, vagy az érvényes magyar diákigazolvány birtokában az államhatárt átléphessék és a vizsgákon részt vehessenek. Két hetes karanténba nem kell vonulniuk.