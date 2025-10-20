A Pécsi Tudományegyetem szenátusa Fábián Adrián jogászprofesszor rektorrá választását támogatta a grémium hétfői ülésén. A 46 éves Fábián kinevezésébe döntő szava lesz a PTE kuratóriumának.
A betegek az eddig megszokott helyszíneken és időpontokban vehetik majd igénybe az ellátásokat 2023. július 1. után is, valamint a kórházak elérhetősége is változatlan marad.
Csütörtök este a koronavírus okozta válság kezeléséről rendeznek online beszélgetést a pécsi egyetem közgazdászai. A vitát csak a szakkollégisták követhetik, pedig lenne rá érdeklődés.
Hál'Istennek malomkő és tenger sem akadt a közelben.
Az elsőrendű vádlottat vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett csalás, költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt ítélték el.
Megalakult a Magyar Honvédség (MH) első önkéntes tartalékos egyetemi százada a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hatvan hallgatójából - hangzott el a leendő területvédelmi alakulat tagjainak részvételével megrendezett szerdai eseményen, a baranyai megyeszékhelyen, írja az MTI. A programba 1300 egyetemistát akarnak bevonni 13 egyetemről, hogy krízishelyzetben mindenhol legyen azonnal reagálni tudó helyi erő.
Fertőző tüdőtuberkulózist (tbc) mutattak ki Pécsett egy fiatalembernél. Az egyetemi hallgatót a vizsgálat pozitív eredményét követően azonnal elkülönítették, és megkezdték a gyógyítását - írja kedd déli közleményében a Pécsi Tudományegyetem.
Bár oktatás jelenleg nem zajlik a Pécsi Tudományegyetemen, a vizsgaidőszakban is sokan érezték hétfőn, hogy több helyszínen gyengélkedik a fűtés - írja a Bama.hu.
Megkapta az Országgyűlési mentelmi bizottsága a pécsi egyetem szakvéleményét arról, hogy visszakövetelhető-e a Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselőnek kifizetett tiszteletdíj - közölte az MTI érdeklődésére a testület KDNP-s elnöke, aki az állásfoglalás tartalmáról azonban nem kívánt részleteket közölni.