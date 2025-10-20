Simon-ügy: van válasz, de egyelőre nem nyilvános

Megkapta az Országgyűlési mentelmi bizottsága a pécsi egyetem szakvéleményét arról, hogy visszakövetelhető-e a Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselőnek kifizetett tiszteletdíj - közölte az MTI érdeklődésére a testület KDNP-s elnöke, aki az állásfoglalás tartalmáról azonban nem kívánt részleteket közölni.