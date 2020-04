Budapesten és környékén maradnak a kijárási korlátozások, vidéken jön az enyhítés

Az orvosnak minden esetben a beteg kérésének megfelelően kell fölírnia az eszközt, és egyben tájékoztatást kell adnia arról, hogy azt hol és hogyan lehet kiváltani.

Májustól már nem csak gyógyszer, hanem a gyógyászati segédeszközök (gyse) meghatározott köre is felírható elektronikus vényre - az erről szóló jogszabály szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. Az így felírt gyse-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékeket továbbra is a gyógyászati segédeszköz forgalmazók adják ki. A Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőAz orvosnak minden esetben a beteg kérésének megfelelően kell fölírnia az eszközt, és egyben tájékoztatást kell adnia arról, hogy azt hol és hogyan lehet kiváltani. A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizelet-visszatartási problémákkal küszködők gyógyászati segédeszközeit érinti, amelyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki. A jövőben tovább bővülhet az eReceptre írható gyse-termékek köre. A koronavírus-járvány korlátozó intézkedései meglehetősen beszűkítették a gyógyászati segédeszközre szorulók ellátását. Bár a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő néhány adminisztrációs könnyítést már tett korábban is, például lazított a háziorvosok felírási szabályain, de az alapproblémát nem sikerült megoldani. Hiába kaptak többletjogosítványt, mert az ő rendeléseikre is mind nehezebb bejutni. Nem könnyíti a segédeszköz-használók helyzetét az sem, hogy a kórházakban, szakrendelőkben üzemelő szakboltjaikat bezárták, így nem nagyon van hol receptet beváltani. A mostani új rendelettel nem feltétlenül kell találkoznia az orvosnak és a betegnek. A krónikus betegeknek például kötszert, vagy egyéb speciális sebfedőket, tesztcsíkokat, pelenkákat e-recepten is rendelhet az orvos. Azaz elég lehet, ha telefonon azonosítja magát és az orvos fölírhatja az addig is használt eszközt. Szükséges és jó intézkedés volt – reagált Rásky László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára lapunknak az új rendeletre. Hozzátette: továbbra is lesznek azonban olyan betegek, akik ellátás nélkül maradhatnak. A boltok továbbra sem nyithatnak ki, postázniuk csak az inkontinencia és a sztóma-zsákokat lehet a forgalmazóknak. Viszont az ellátásukra még nincs megoldás. Mint mondta: a gyógyászati segédeszközboltok, csak 2021-től kapcsolódhatnak az e-térhez, így a piacon most kissé versenyhátrányba kerültek a gyógyszertárakkal. Jó lenne, ha a szakboltok csatlakoztatása is felgyorsulna, hogy ezek az üzletek is kezelhessék az eRecepteket - fogalmazott.