Emésztőaknába esett egy két év körüli kisfiú Szegváron

A férfi addigra már össze-vissza verte és szúrta feleségét.

Az Esztergomi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt meg egy férfit, aki késsel bántalmazta feleségét - írja az ügyészség . A vádirat szerint a férfi 2018. június 1-jén szabadult korábbi letartóztatásából. Ezután elment feleségéhez, aki befogadta őt a Komárom-Esztergom megyei településen lévő házába. A férfi rövid idő elteltével bántalmazta, terrorizálta a sértettet, az asszony emiatt el is költözött, de ezután is rendszeresen látogatta a férjét. A nő 2019. február 24-én is meglátogatta a férfit, ételt, dohányt és alkoholt vitt neki. Az ittas férfi és felesége összevesztek, a férfi ököllel többször megütötte, valamint egy késsel a lábán és a csípőjén több helyen megszúrta a nőt. Az asszony eközben halálra rémülve kiabált, és hiába kérte a férjét, hogy hagyja abba a bántalmazást.