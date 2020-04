Visszavonta a tankerület a döntését, mégsem vágják meg a szentesi gimnázium létszámát

Magyar szakemberek fejlesztették ki az eljárás, ami segíthet a gyógyulásban a koronavírussal megfertőződötteknek.

Koronavírus fertőzésből felgyógyult válogatott sportolók és olimpikonok ajánlották fel vérplazmájukat csütörtökön délelőtt a Testnevelési Egyetemen. Mint ismert, márciusban több magyar külföldi edzőtáborból hazatért magyar sportoló (úszók, birkózók, egy hegyikerékpáros) került karanténba koronavírus fertőzés miatt. A Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, Lacza Zsombor kollégáival olyan vérplazma terápiát fejlesztett ki, amely segíthet a betegeken. Mint Lacza Zsombor fogalmazott a sajtótájékoztatón, a terápia úgy segíthet a gyógyulásban, mint amikor valaki elakad autójával a hóban és egyedül nem tudja megtolni, de ha többen is segítenek nekik, akkor sikerrel járnak. A terápiához viszont a fertőzésből felgyógyultak vérplazmájára van szükség. Lacza Zsombor szerint már több mint százhúsz önkéntes adott vérplazmát, de ez nem elég, ezért örült különösen az élsportolók felajánlásának. Révész Máriusz a védekezés önkéntességért és adományozásért felelős akciócsoport vezetője azt mondta, a felajánlók között ott van az úszók közül a világbajnok Kapás Boglárka, valamint Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth Dávid, továbbá a hegyikerékpáros Parti András. Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szükséges szűrővizsgálat elvégzése után a szövetség versenyzői is készen állnak "vérüket adni" a jó ügyért. A kutatócsoport az info@orthosera.com e-mail címen vagy a 06-70-363-87-68-as telefonszámon várja a gyógyult koronavírus-fertőzöttek jelentkezését. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a donorokat az Operatív Törzs segítségével a vérplazma-adás helyszínére szállítják, maga a vérplazmavétel pedig jóval kisebb megterhelést jelent, mint a véradás.