Leült a pánik, már nem mondanak vissza annyi utazást a magyarok

Újabb segélyhitelt is nyújtunk a mongol államnak, 50 millió dolláros értékben.

Csütörtökön 57 millió dolláros (18,3 milliárd forintos) megállapodást írt alá Magyarország Mongóliával, amelynek értelmében egy magyar vállalat állatvakcina-előállító gyárat és labort épít majd a közép-ázsiai országban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután videokonferencián tárgyalt mongol kollégájával, Damdín Cogtbatarral. Az MTI beszámolója szerint Szijjártó hozzátette: a magyar gazdaság újraindítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a magyar vállalatok továbbra is sikeresek legyenek a nemzetközi piacokon, ezért komoly jelentőséggel bír a most aláírt megállapodás az EXIM és a mongol pénzügyminisztérium között. A tárgyaláson megállapodtak egy újabb kötöttsegélyhitel-program elindításáról, ezúttal az élelmiszeripar és a vízgazdálkodás területen, 50 millió dollár értékben. 2016-ban már volt egy hasonló hitelprogram, a magyar Eximbank akkor 25 millió dolláros hitelkeretet biztosított a mongol Pénzügyminisztériumnak.

Szijjártó ünnepi apropót is talált a Monológiának utalt, több mint 18 milliárd forint mellé: mint mondta, "most ünnepeljük a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, és elkötelezettek vagyunk a kapcsolatok további fejlesztése mellett, aminek alapját a fiatalok jelentik. Jelenleg 200 mongol ösztöndíjas tanul magyar egyetemeken.