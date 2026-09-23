Olcsóbb árakkal csábítják a turistákat

Tunéziában a június végi merényletet követően 1600 felfegyverzett rendőr vigyáz a biztonságra a turisztikailag frekventált tengerparton, és további 19 ezer rendőr biztosítja a városok és az idegenforgalmi látványosságok biztonságát, továbbá számos kedvezményt biztosít a szállodáknak, utazásszervezőknek a forgalom élénkítésére - számolt be a budapesti Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal igazgatója. A négy legnagyobb tunéziai utakat szervező hazai utazási iroda a terrortámadást követően úgy döntött, ügyfeleiknek megadja a lehetőséget, hogy lefoglalt útjuk helyett alternatív útvonalat válasszanak, illetve hogy visszakapják a már befizetett utak árát. Erre azonban csak akkor kerülhet sors, ha a külügyminisztérium átsorolja Tunéziát az utazásra nem ajánlott országok közé.