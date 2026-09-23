Toplistázták a legforgalmasabb hazai utazási irodákat, a meglepetéseket nem az első három-négy helyen lehet látni. Felbukkan itt is a Mészáros-csoport egyik vállalkozása, amely a céges utaztatásban ért el kiemelkedő sikert.
Már a négyezret is meghaladta a Közel-Keleten tartózkodó, vasárnapig konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok száma. Az egyéni és szervezett utazáson, turisztikai vagy üzleti céllal kint tartózkodók többsége egyelőre nem tudja, hogyan jut haza, csak azt, hogy a régióban légtérzár van, a repülőterek zárva tartanak.
Szélmalomharcot vívnak a fekete utaztatók ellen a kőkeményen szabályozott és drága biztosítások fizetésére kötelezett utazási irodák. Minden évben kongatja a vészharangot a szakmai szövetség, de kevés sikerrel: óriási és ingyenes reklámfelülethez jutottak az engedély nélkül tevékenykedők az internet térhódításával.
Kevés iroda zárt be, de hibernálták a tevékenységüket.
A szövetség elnöke kiemelte: tartanak attól, hogy mi lesz a karácsonyi-szilveszteri időszakkal, ami kiemeltnek számít.
Milliárdos összeget kellene az utazási irodáknak visszafizetni a lemondott utak miatt. A szakma jogszabálymódosítást szeretne, hogy egy évig felhasználható utalványokat adhassanak.
Negyvenezernél is többen tartották meg nyári és őszi foglalásaikat, a sokan a járvány leülésére számítanak.
Több mint hat év telt el a magyar légitársaság csődje óta, de csak most született döntés, mert a zárolt pénzre a Malév orosz hitelezője is igényt tartott.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szerint a Green Holidays csődje bebizonyította, hogy az utazási irodák ellenőrzése nem megfelelő, változtatni kell rajta, nagyobb hatáskört kell biztosítani az ellenőrző hatóságnak - mondta Erdei Bálint, a MUISZ elnöke egy sajtótájékoztatón.
Tunéziában a június végi merényletet követően 1600 felfegyverzett rendőr vigyáz a biztonságra a turisztikailag frekventált tengerparton, és további 19 ezer rendőr biztosítja a városok és az idegenforgalmi látványosságok biztonságát, továbbá számos kedvezményt biztosít a szállodáknak, utazásszervezőknek a forgalom élénkítésére - számolt be a budapesti Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal igazgatója. A négy legnagyobb tunéziai utakat szervező hazai utazási iroda a terrortámadást követően úgy döntött, ügyfeleiknek megadja a lehetőséget, hogy lefoglalt útjuk helyett alternatív útvonalat válasszanak, illetve hogy visszakapják a már befizetett utak árát. Erre azonban csak akkor kerülhet sors, ha a külügyminisztérium átsorolja Tunéziát az utazásra nem ajánlott országok közé.
Fekete - Afrika turista térképén vannak még fehér foltok. A képzavar ellenére nemcsak képletesen, hanem a valóságban is találhat fehéret az utazó errefelé. Például hó formájában a Stanley-hegy 5 110 m magas csúcsán. Persze, ehhez először el kell jutni Ugandába, mely ma még nem igazi turista paradicsom.
A terrortámadás után sem változtatott Magyarország Tunézia biztonsági besorolásán. A külügyi tárca felszólította az utazni vágyókat, hogy mindenki megfelelő körültekintéssel utazzon a térségbe. A tárca szerint ugyanis félő, a terrorcselekmények folytatódnak. Az utazási irodák is óvatosak, bejelentették, tunéziai utazásaikat az ügyfelek más útra cserélhetik. A terület esetleges átsorolása esetén pedig, a már befizetett utazás árát visszafizetik.
Légihidat indítottak a legnagyobb brit utazási irodák a Tunéziában nyaraló több ezer brit turista hazaszállítására.