Eső, szél, napsütés várható május első hétvégéjén

A napsütéstől kezdve a szeles, esős időig minden jöhet.

Enyhe, de felhős, néhol esős, szeles időre számíthatunk a hosszú hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken kezdetben borult vagy erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, amely délután tovább folytatódik, emellett a Dunántúlon már gomolyfelhők is képződnek. Eleinte többfelé várható kisebb eső, zápor, helyenként zivatar. Délutánra kelet, délkelet felé tolódik a csapadék, ezzel egy időben fokozatosan szűnik is. A déli, délnyugati szél nagy területen lesz élénk, időnként meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között várható.

Szombaton fokozatosan szakadozik, délután nagyobb területen jelentősebben csökken is a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Szórványosan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul szombaton.

Vasárnap kezdetben nagyrészt erősen felhős időre számíthatunk, majd délutánra csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő ígérkezik. A frontális csapadék - eső, zápor, egy-egy zivatar - kelet felé átvonul, délután már csak helyenként lehet záporeső. Az északnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések.