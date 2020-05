Szabad szemmel: a politika csak most kezd fejre állni

Nemzetközi sajtószemle, 2020. május 1.

A vírusválság nagy tehertétel elé állítja a demokráciákat, de tartósan igazából a diktátoroknak árt – írja a Chicagói Egyetem egyik politológia professzora a Majomketrec c. rovatban, amelyet a lap kifejezetten külső elemzőknek tart fenn. Michael Albertus rámutat, hogy a demokratikus rendszereknek ki kell találniuk, hogyan tartsák fenn a fékeket és ellensúlyokat, amikor a törvényhozás tagjai nem tudnak személyesen összeülni, miként őrizzék meg a polgári jogokat a karantén idején, illetve hogy milyen eszközökkel lehet rávenni a kormányokat a saját korlátaik betartására, amikor a közjó érdekében beavatkoznak a magángazdaságba. Egyes országokban ez lehetetlennek bizonyul. Orbán Viktort demokratikusan választották meg, mégis ürügyként használta a járványt, hogy kiterjessze hatalmát. Meghatározatlan időre felfüggesztette a törvényhozás jogát, hogy az beleszóljon a ragállyal kapcsolatos intézkedésekbe, kiiktatta a választásokat és rendeleti úton kormányoz – írja, hozzátéve, az amerikai demokrácia is érzi a feszültséget. Az önkényurak is ki vannak szolgáltatva a mostani fertőzésnek, de más okokból, mint a jogállamok. Leginkább amiatt, hogy teljesen átrendeződnek a belső erőviszonyok, miután radikálisan átalakul, hogy az egyes csoportoknak milyen források jutnak. A gazdaság visszaesik, emiatt kisebb az elosztható torta. Új győztesek és vesztesek lesznek és ez személyi változásokhoz vezethet akár a legfelsőbb szinten. Ha például a hadsereg úgy érzi, hogy a rövidebbet húzza, akkor szembe fordulhat a hatalom gazdáival. A politika csak most kezd fejre állni a Covid-19 miatt. Évekbe telhet, amíg helyrejönnek a gazdaságok. Régi belpolitikai szövetségek bomlanak fel. A kormányok jogköre drámai módon megnő. A nemzetközi kapcsolatok újraformálódnak. Ezek a bizonytalanságok lehetőséget kínálnak bizonyos vezetőknek és pártoknak, hogy próbáljanak még több befolyást szerezni. Oda kell figyelni arra a mélyreható változásra, ami a diktatúrákban történik, mert lehet, hogy új demokratikus hullám jön a világban. De az is elképzelhető, hogy csupán a zsarnokság homlokzata módosul.