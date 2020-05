Figyelmeztetést adtak ki: csaknem az egész országban zivatarok jöhetnek

Máshol azonban kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők és az állatkertek is.

A rendeletben a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatban az áll, Magyarország egész területén



Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtök délelőtti kormányinfón közölte, hogy augusztus 15-ig biztosan nem engedélyeznek 500 fősnél nagyobb rendezvényt. Ezt este a kormányszóvivő pontosította : a rendezvények tilalma az egész országra – tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére –, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik. Gulyás a kormányinfón arról beszélt, a járványt sikerült lelassítani, a fertőzöttek száma alacsonyan maradt, de mégis a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni. A kormány mégis úgy érzi, magyarázta a Miniszterelnökség vezetője, az élet mégis újraindítható – persze területi különbségekkel. Mivel az igazolt fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében sűrűsödik, itt nem lazulnak a korlátozások. Illetve éljen bárhol is, a kormány azt szeretné, ha tömegközlekedési eszközökön, illetve a boltokban mindenki viseljen maszkot, és tartsa magát a másfél méteres távolsághoz. Továbbá szintén országszerte kiemelten kell figyelni az idősekre is, így a számukra kijelölt vásárlási sávot megtartja a kabinet. Az egészségügy is kinyit, a Miniszterelnökség vezetője szerint a magánorvoslás egyből visszaállhat a korlátozások előtti tempóra, a közgyógyítást pedig négy lépésben állítják helyre.