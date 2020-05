Rogán Antal a nemzeti rendezvények főszervezője is lett

Mozgalmas hétvégéjük lesz az egészségügyi szolgáltatóknak, ha meg akarnak felelni a legújabb kormányrendeletnek, miszerint hétfőtől újra kell indítaniuk a betegfogadást.

A csütörtök éjjel megérkezett levél számos feltétel megteremtését várja el a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóktól. Amire csak lehet, az ellátók alkalmazhatják a távkonzultációt, a kockázatos helyzetekben kötelezően el kell végezniük a betegeken a koronavírus vírus diagnosztikai vizsgálatot. Hétfőtől korlátosan, de újraindítják az egészségügyi ellátások jó néhány szegmensét, így az háziorvosi, valamint a fogászati ellátást, a szakrendeléseket, az egynapos ellátásokat, a transzplantációkat, a magánszolgáltatásokat. Az ezek módjáról szóló miniszteri utasítás elsősorban a távkonzultációt ajánlja, az elkerülhetetlen orvos-beteg találkozásokra pedig előzetesen egyeztet időpontot és szigorú járványügyi szabályok megtartását írja elő. Az ellátóhelyre belépőknél láz- és rizikó felmérést kell végezni. Egy óra alatt legfeljebb négy beteg vizsgálata történhet. A rendelőkben biztosítani kell a beteg közötti másfél méteres távolságtartást. Továbbá előírták a betegfogadó helyiségek rendszeres fertőtlenítőszeres takarítását, a dolgozók számára a kézfertőtlenítés és a szükség szerinti védőeszközök (gumikesztyű, védőköpeny, szájmaszk) biztosítását. A miniszteri utasítás szerint az ellátók az igazolásokat, a táppénzes papírokat, a szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumokat kiadhatják orvos-betegtalálkozás nélkül is. A szakorvosi javaslatok, a közgyógyigazolványok a vészhelyzet lejárta után is további 6-12 hónapig érvényben maradnak. A szakrendeléseknél meg kell teremteni a telefonos vizitek lebonyolításának a feltételeit, azaz, hogy a beteg kikérdezésével nyert adatokat összevethessék az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), e-tér adataival összevessék. Mindehhez biztosítaniuk kell szakorvost, telefont, és megfelelő informatikai kapcsolatokat is. Ha a telefonos konzultáció nem elég, vagy az eset bármilyen szempontból problémásnak látszik, így a személyes vizsgálat nem kerülhető el, úgy időpontra kell hívni a beteget. A telefonos konzultáció alapján az orvos rendelhet gyógyszert, írhat beutalót. A betegdokumentációban jelezni kell, hogy az ellátás telefonon történt és azt is, hogy milyen számról jelentkezett a beteg. A berendelt betegekre is szigorú szabályok vonatkoznak, így például, aki nem jelenik meg a számára megjelölt időpontban, annak újat kell kérnie. A szakrendelő épületébe csak előszűrés, kézfertőtlenítés után és kizárólag maszkban léphetnek be a páciensek. A koronavírus-fertőzöttgyanús betegeket a szakrendelőn belül el kell különíteni, őt az orvos csak FFP2-es maszkban, kesztyűben és védőruhában vizsgálhatja meg. Magas kockázatú ellátásokat – például a laparoszkópos, az endoszkópos, az arc-állcsont sebészeti, az aerosol-képződéssel járó fogászati beavatkozásokat – kizárólag negatív PCR eredménnyel rendelkező betegnek szabad nyújtani. Azaz minden ilyen esetben a betegnél kötelezően el kell végezni ezt a tesztet. Éppúgy, mint az egynapos műtétek előtt, valamint a kórházi beteg felvételeknél, az intézmények közötti áthelyezések alkalmával is. A rendelet újabb ágyfelszabadítást is előír, ezúttal az aktív rehabilitáció céljára kell 3000 ágyat, „ a rugalmas tervezés eszközével”. Megjegyzik továbbá, hogy ehhez az egészségügyi ellátásból nem vonhatók el egészségügyi szakemberek és nem vehetnek benne részt olyanok, akik a koronavírusos betegellátásban dolgoznak.