Több független színház is kiesett a minisztériumi pénzosztásból

A sárgán villogó fényjelző készülékek a várakozás érzésének nehézségére hívják fel a figyelmet.

„Mindenki ismeri a sárga lámpát. Ez egyrészt azt jelenti, hogy üzemen kívül van a lámpa, valamint egy jelzés a várakozásra, míg eldől, pirosra vagy zöldre vált-e. Menj vagy maradj, igen vagy nem. (...) A világ most egy sárgán villogó közlekedési lámpa. Mi csak állunk előtte és várunk, várunk és reménykedünk. De legalább együtt vagyunk” – vallja Márkus Sándor rendhagyó installációjáról, amely a várakozás nehézségére hívja fel a figyelmet. A bábszínházi közegben is aktív alkotó Üzemen kívül című szolidaritási kampánya – amelynek kurátora és producere Barna Judit Annamária – a főváros több pontján valósul meg: a sárgán villogó fényjelző készülékeket a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Katona József Színház, a Hajas László Szalon, a Béla bár vagy a Madách téri Központ szabadon megközelíthető tereiben helyezte el.

A szombat estig látható installáció – amelyhez zenészként iamyank, és független színészként Nagy Dániel Viktor is csatlakozott – azt az érzést hivatott vizualizálni, amelyet a kialakult járványügyi helyzetben most mindannyian fokozottan tapasztalunk, hiszen nem tudjuk meddig kell még önkéntes karanténban lennünk, mikor mehetünk újra közös tereinkbe, vagy mikor ölelhetjük újra szeretteinket. Márkus Sándor úgy véli, fontos, hogy ezt az időt arra használjuk, hogy kicsit elmerüljünk magunkban, és ha ennek vége, emlékezzünk a várakozás érzésének nehézségére. A projekttel az alkotó szolidaritást is vállal mindazon intézmények mellett, akik a jelen helyzetben „üzemen kívül vannak”: jellemzően a kulturális-, a szórakoztató-, a vendéglátóipar és a turizmus képviselői.