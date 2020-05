Megszűnik a foglalkoztatási alap önállósága, miközben a válság hatásaként százezrek kerülhetnek utcára

Hiába a rekordalacsony üzemanyagárak, a forgalom annyira visszaesett, hogy a vállalatok megkezdték a kúthálózat működésének optimalizálását.

A Shell és a Mol a hvg.hu. megkeresésére adott válaszából kiderült: általánosan igaz, hogy a koronavírus-járvány hatására az egész országban lecsökkent az üzemanyag-fogyasztás. Hiába a rekordalacsony üzemanyagárak, a forgalom annyira visszaesett, hogy a vállalatok megkezdték a kúthálózat működésének optimalizálását. A189 magyarországi állomása közül 15 zárt be. Ezek olyan településeken, térségekben találhatók, ahol több Shell-kút is van. Hogy hol van a legközelebbi töltőállomás, azt minden bezárt egységnél jól láthatóan jelzik. Közölték, hogy a töltőállomás-hálózatuk körülbelül 60 százalékában csökkentett nyitvatartási idő van érvényben, amit feltüntetnek weboldalukon és az applikációjukban. Az egyes kutak bezárásáról a magyarországi székhelyen döntenek, tehát nem a konkrét kutat üzemeltető szerződéses partner határoz. Hasonló a helyzet a legnagyobb magyar szereplőnél, anál is. A töltőállomások üzemeltetése központi kérdés, amelyről minden országban a helyi kiskereskedelmi vezető dönt – írták. A Mol esetében csoportszinten 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyag-értékesítés az elmúlt időszakban. A cégnek összesen 1856 töltőállomása van, Magyarországon ezek közül 468 üzemel. A kutak 25 százalékánál rövidítették a nyitvatartási időt, és jelezték, hogy a jövőben ezt a forgalomhoz igazítják majd. Azt is közölte a Mol, hogy május végétől 28 töltőállomást zárnak be ideiglenesen, olyanokat, amelyek közelében található másik Mol töltőállomás. Továbbá 181 kútnak a nyitvatartási idejét változtatják meg. Azis csökkentette jó néhány kútja nyitvatartását, hogy melyekét, arról lista is készült.