Gondolatbuborékok pezsgőspohárba

Összeállításunkban ismert embereket kértünk meg, jellemezzék az óévet egy frappáns metaforával. Nem is számítottunk ennyi meglepő érzésre, a klasszikus világirodalomtól a kis magyar közéleti pornográfián át az egyéni lázadás kifejeződéséig. Másodjára azt tudakoltuk, mit tennének bele egy 2021-es időkapszulába, itt is kaptunk unortodox megoldásokat: akadt, aki beleülne és kilőné magát az űrbe, míg más ólomkoporsónak használná, hogy ezt az évet, bónuszként még az alaptörvényt is örökre a föld alá süllyessze. Végül egy provokatív kérdéssel vágtunk az új év elébe: lesz-e jövőre fontosabb az áprilisi választásoknál? A válaszokat abban a reményben osztjuk meg olvasóinkkal, hogy általuk mind egy kicsit kitekinthetünk a saját buborékunkból.