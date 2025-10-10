Cikkünk Krasznahorkai László és Lengyel László beszélgetésének az újraközlése az író irodalmi Nobel-díja alkalmából. Eredetileg 2021. augusztus 7-én jelent meg mellékletünkben, a Szép Szóban.
A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.
A szélsőjobboldali Oath Keepers csoport vezetője, Stewart Rhodes politikai fogolynak tartja magát, de a bíróság szerint valójában terrorista.
A minisztériumok az alkalmazottak személyi juttatásaira 115,3 milliárd forintot fordítottak, ami 16 százalékkal nagyobb az előző évihez képest. Előre, nem hátra.
A gyerekeknek továbbra is jelentősen eltérő esélyük van a túlélésre térségtől függően.
Ezek a kiadások nagy részben okozói rekordközeli államháztartási hiánynak.
A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen kötelezte a tavalyi augusztus 20-i állami ünnepséget szervező céget az adatok mindeddig titkolt kiadására.
Bár a stockholmi központú Sipri békekutató intézet legújabb, éves jelentésében megállapítja, hogy 2021-ben világszerte csökkent a nukleáris fegyverek száma, sok ok nincs az örömre.
A jelek szerint az üzleti ügyek intézéséhez is kiváló érzéke van.
A nemzetközileg is példátlan pénzügyi akcióból eddig 300 ezer szülő részesült, de aki nem igényelte és jogosult, 2027 végéig még megteheti.
Decemberben újabb 1170 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiánya, így az éves deficit 5101 milliárd forint lett – miközben a magyar gazdaság hat százalék felett növekedett.
Arany maszkoktól elveszett városokig sokmindenre leltek tavaly a régészek, akik Írország mocsaras tájaitól az egyiptomi sivatagig számtalan helyszínen kutattak, puszta kézzel és a legkorszerűbb technikák segítségével.
A katasztrófavédelem adatai szerint a legfőbb veszélyforrás a nyílt láng, illetve az azzal működő fűtő-, vízmelegítő berendezés.
Összeállításunkban ismert embereket kértünk meg, jellemezzék az óévet egy frappáns metaforával. Nem is számítottunk ennyi meglepő érzésre, a klasszikus világirodalomtól a kis magyar közéleti pornográfián át az egyéni lázadás kifejeződéséig. Másodjára azt tudakoltuk, mit tennének bele egy 2021-es időkapszulába, itt is kaptunk unortodox megoldásokat: akadt, aki beleülne és kilőné magát az űrbe, míg más ólomkoporsónak használná, hogy ezt az évet, bónuszként még az alaptörvényt is örökre a föld alá süllyessze. Végül egy provokatív kérdéssel vágtunk az új év elébe: lesz-e jövőre fontosabb az áprilisi választásoknál? A válaszokat abban a reményben osztjuk meg olvasóinkkal, hogy általuk mind egy kicsit kitekinthetünk a saját buborékunkból.
Tizenkét hónap tizenkét, nem éppen tucattörténete az óesztendő eseményeinek választékából (harmadik rész).
Az olimpia és a féltucatnyi világverseny mellett a szokásosnak mondható országos ribillió miatt is emlékezetes lett az úszás hazai élvonalának idei éve: ez volt 2021.
A 2021-es év újabb kihívásokat állított elénk. A Népszava fotóriporterei ebben az esztendőben is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy mindenki számára közelebb hozzák az ország és a világ történéseit. Évvégi képgalériájában Ladjánszki Máté válogatott kedvenc fotói közül.
Tizenkét hónap tizenkét, nem éppen tucat története az óesztendő eseményeinek választékából (1. rész).
A legfrissebb felmérés szerint különösen a fiatalok hozzáállása pozitív, szebbnek látják a világot.
A hőmérséklet és a tapintás érzékeléséért felelős receptorok felfedezéséért az amerikai David Julius és Ardem Patapoutian kapja az idei orvosi-élettani elismerést.
Akár tíz-húsz százalékos áremelkedés lehet belföldön is, a hazai utak mégis felkapottabbak.
A kormány benyújtotta a 2021-es költségvetés módosítást, ám abból nem derül, hogy mire akar mintegy 2400 milliárdot elkölteni.
A forrasztófűnek is nevezett növényt gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatása miatt hátfájás, ízületi fájdalom, húzódások és zúzódások kezelésre alkalmazzák.
Pedig látszólag visszafogott év várható az Európai Unióban, hiszen kevés választást rendeznek.
Átalakuló cafeteria szabályok, emelkedő jövedéki-, és jelentősen csökkenő iparűzési adó. Újra 5 százalékos az újlakások áfája.
A fővárosban egy kisfiú, vidéken kislány lett az első.
Az inflációs várakozások sem csökkennek, de az igazán fontos terméknél jelentős áremelkedés várható jövőre is. A nyugdíjemelés viszont ennél kisebb lesz.