Kimehetnek a szabadba a gyermekotthonokban élő gyerekek is

Úgy tűnik, sikerült tisztázni az ellentmondást.

Megérkezett a gyermekotthonokba a levél arról, hogy az ott élő gyerekek kimehetnek a szabad levegőre, és a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett szabad a séta - közölte Szél Bernadett Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő bejegyzésében azt írta, hogy a keddi bizottsági ülésen jelezte Müller Cecília országos tisztifőorvosnak, hogy a gyermekotthonban élő gyermekek már több mint 40 napja vannak bezárva, és ez fizikai és mentális egészségük szempontjából is tarthatatlan állapot. Szél Bernadett azt írta, hogy az ülésen nem kapott szót, de a folyosón beszéltek, és Müller Cecília intézkedést ígért neki. A tisztifőorvos tartotta a szavát, este értesítették a politikust arról, hogy az intézmények megkapták a levelet.

Néhány nappal ezelőtt közölte Szél Bernadett közösségi oldalán, hogy a minisztériumi kommunikáció ellenére a gyermekotthonokban élő gyerekek már 40 napja be vannak zárva az intézményekbe. Hozzátette, hogy miközben most már a járványügyi szabályok lazításáról kommunikál a kormány, a fiatalokat meg érettségire küldi, a gyermekotthonban élők egy egészségügyi sétára sem mehetnek ki. A politikus több jelzést is kapott az ország gyermekotthonaiból, hogy egyre súlyosabb probléma a gyermekek bezártsága . Egy hozzá eljutott főigazgatói utasítás szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság március 16-án arra utasította a fenntartása alatt működő gyermekvédelmi intézményeket — ideértve a nevelőszülői hálózatot is —, hogy vezessenek be látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat. Szél Bernadett szerint ebből az lett a gyakorlat, hogy a gyermekek március közepe óta be vannak zárva. A RTL Klub nemrég megkérdezte az EMMI-t, hogy mi az oka ennek a rendkívül szigorú intézkedésnek, tekintve, hogy még Müller Cecília szerint is nagyon fontos a mozgás a fiataloknak nemcsak a fizikai, de a mentális egészség megtartása szempontjából is. Különösen igaz ez a gyermekotthonokban élő, nehéz sorsú és rosszabb pszichikai állapotban levő gyermekekre. A tárca azt válaszolta, hogy kisebb csoportokban, megfelelő felügyelet mellett kimehetnek a szabadba a szabályok betartása mellett. Müller Cecília ugyanezt közölte az operatív törzs hétfői tájékoztatóján