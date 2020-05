Megsemmisült a házuk teteje, ismeretlenek segítenek egy ápolónőn és családján Monoron (videó)

A tűz pillanatok alatt terjedt el, a házaspár kisebbik fia arra ébredt, hogy valami fényesen világít.

Akár már a közeljövőben is helyreállíthatják Monoron egy ápolónő és családjának otthonát, akiknek a napokban égett le házuk teteje – számolt be az esetről pénteken az RTL Klub híradója . A lángok pusztítását a szomszédból videóra is felvették. A tűz pillanatok alatt terjedt el, a házaspár kisebbik fia arra ébredt, hogy valami fényesen világít. A gyermek szólt a szüleinek, hogy valami baj van a kazánházban, az egész család papucsban, amiben volt kirohant az utcára. Onnan nézték végig, hogy ég ki két helyiségük és semmisül meg a házuk tetőszerkezete. A négytagú család most a szomszédnál fürödhet, és ők adnak nekik enni. Visszaköltözni nem is mernek, mert félő, hogy összeomlik a födém is. Ennek ellenére várhatóan hamarosan új tető kerülhet a fejük fölé: Monorról és az ország szinte minden tájáról érkezett segítség, felajánlás. Van, aki cseréppel, más építőanyaggal, vagy egyéb módon támogatná őket. Erre most nagy szükségük is van. Az édesanya segédápoló, és már jövő héten menne vissza a kórházba dolgozni, hiszen most a vírus elleni védekezésben mindenkire szükség van.