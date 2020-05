Lefejelte és ököllel megütötte idős apját egy 56 éves héhalmi férfi

Az gyanúsított egy pincébe hurcolta a vérző állatot, elrejteni azonban így sem tudta a nyomokat.

Lezárták a nyomozást a takácsi férfi ügyében, aki a gyanú szerint tavaly augusztusban lelőtte a kutyáját: a rendőrök lakossági bejelentést kaptak a lövések hangjairól, a takácsi porta udvarán pedig több töltényhüvelyt találtak. A járőrök házkutatást tartottak az igazoltatott férfi házában, a pincében pedig felfedezték a több sebből vérző, meglőtt állatot is – a kutya olyan súlyosan megsérült, hogy el kellett altatni.

Gazdáját a Pápai Rendőrkapitányságon hallgatták ki, ahol a 64 éves férfi elmondta: a kutya megharapta, ő pedig dühében többször is rálőtt sörétes puskájával. Az is a nyomozás során derült ki, hogy a gyanúsított engedély nélkül tartotta a fegyvert. A férfinak állatkínzás vétsége és lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt is felelnie kell. A pápai rendőrök a napokban átadták a nyomozati iratokat az illetékes ügyészségnek, így az ügyben vádemelés jöhet ( police.hu ).