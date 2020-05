„Hetekig vártam a semmiért”- Gyorsan vesztik el munkájukat az emberek, de segítséget csak lassan kapnak

Ez egyúttal a HÉV járataira is vonatkozik.

Május 4-től a MÁV járatain is kötelező az arc eltakarása (maszk, sál, kendő) és a másfél méteres védőtávolság betartása - hívta fel rá a figyelmet közleményben a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Közölték, hogy a MÁV mintegy 3100 szerelvényt indít naponta, így biztosítva a 30 százalékos kihasználtságot, hogy az utasok be tudják tartani az előírt másfél méteres védőtávolságot utazáskor. A vasúttársaság május 4-től a vonatok fedélzetén szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknak és a járművezetőknek is kötelezővé tette az arc eltakarását. Hozzátették, hogy az egészségvédelmi eszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése folyamatos, és a MÁV eddig több mint 800 ezer maszkot biztosított a munkavállalóinak. A forgalomban lévő, több mint 1200 kocsit naponta fertőtlenítik. A pályaudvarokat, üzemi területeket is vírusellenes takarítószerekkel takarítják, a legforgalmasabb állomásokon az utasoknak ingyenes kézfertőtlenítést biztosítanak. Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően jelentette be , hogy Budapesten és környékén maradnak a korlátozások, vidéken azonban jöhet az enyhítés . A tömegközlekedésen és a boltokban azonban továbbra is kötelező arc eltakarása , illetve a másfél méteres távolság tartása.