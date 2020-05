Negyven ember meghalt egy börtönlázadásban Venezuelában

A COVID-19 következtében összesen több mint 235 ezer ember veszítette életét a világ 187 országában.

Elérte a 3 303 296-ot péntek este a világban a koronavírus-fertőzöttek száma, a halottak száma 235 290, a gyógyultaké pedig 1 039 588 a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.Az adatok óránként változnak, ezért a cikkünk közlésekor érvényes számokat közöljük.országos szinten használják péntektől a mobilszolgáltatók adatait a koronavírus-fertőzöttek kontaktszemélyeinek meghatározásához, Nagy-Britanniában pedig jelentősen meghaladta a célként kitűzött napi százezret az új esetek megállapítását célzó szűrések száma. Az úgynevezett intelligens karanténrendszer révén a cseh közegészségügyi hatóságok a mobilszolgáltatók adatai segítségével nagyon gyorsan meg tudják határozni, hogy egy-egy új koronavírus-beteg kikkel találkozott az előző öt napban, hogy őket szintén letesztelhessék. - Ezt az érintett beleegyezése esetén mobiltelefonjának és bankkártyájának elektronikus nyomai alapján tudják megállapítani - mondta Roman Prymula egészségügyi miniszterhelyettes, a projekt vezetője. Hozzátette, az áprilisi regionális tesztüzem folyamán sikerült kiküszöbölni az alkalmazás szinte minden „gyermekbetegségét”. Csehországban péntek estig 240 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány, a felgyógyultak száma pedig 3359-re emelkedett. A halálesetek számának emelkedése lelassult, és az áldozatok döntő többsége idősebb személy. Tovább csökkenta nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, de nemcsak az utóbbi napon meggyógyultak, hanem az elhunytak nagy száma is hozzájárult ahhoz, hogy enyhült az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás. A stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint a betegség romániai megjelenése óta már 744 fertőzött vesztette életét. Romániában eddig 12 567 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, közülük 249-et intenzív osztályon ápolnak. Országszerte 36 ezer rendőrt, csendőrt és tűzoltót vezényelt ki a belügyminisztérium azokra az útvonalakra, erdőkbe és tisztásokra, ahol a korábbi években a május elsejei piknikezésre szoktak összegyűlni az emberek. A rendőrség arra figyelmeztette a lakosokat, hogy továbbra is rendkívüli állapot van, és a majális nem szerepel azon nyomós indokok között, amelyekre hivatkozva elhagyhatják lakásukat. - Kedvező a helyzeta koronavírus-járvány tekintetében ahhoz, hogy megkezdődhessen a karantén fokozatos feloldása - jelentette ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter, és ígéretet tett arra, hogy május 11-én ezt a kormányzat el is indítja. A tárcavezető elismerte, hogy az emberek Ukrajnában mostanra elfáradtak a karanténtól, ezért mindenképpen szükségesnek tartja a korlátozások enyhítését május 11-től. A TSZN hírtelevízió csütörtök esti adásában arról számolt be, hogy Kijevben egyre többen járkálnak az utcákon, sokan családostul, főként a kora esti órákban. A parkokban és a tereken csaknem olyan sokan vannak, mint máskor hétvégeken. Közben az egészségügyi tárca adatai alapján péntekre, egy nap alatt újabb 455 fertőzöttet azonosítottak és 11 új halálesetet regisztráltak, ami azt mutatja, hogy egyelőre a megbetegedés üteme nem lassult az országban.egy nap alatt 9205-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma a coronavirus.app adatai szerint. Annak ellenére, hogy Belgrád enyhített a korlátozó intézkedéseken, és megszüntette az eredetileg a teljes hétvégére tervezett kijárási tilalmat, az ellenzék szerint ez nem elég, meg kellene szüntetni az éjszakai kijárási tilalmat is, illetve az összes kötelező, szigorú intézkedést. Az ellenzéki vezetők egy csoportja csütörtök este, a kijárási tilalom ideje alatt tiltakozást szervezett a parlament épülete elé.csütörtökről péntekre 1494-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Szkopje bejelentette, a diákok az idén már nem térnek vissza az iskolapadba, június 10-ig folytatódik az online oktatás. Az érettségik elmaradnak, mindenki a lezárt érdemjegyét kapja meg érettségi jegyként.1787 az igazolt fertőzöttek száma. Az ország főként szerbek lakta országrészének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a miniszterelnöke szerint azért nőtt meg jelentősen és hirtelen az új fertőzöttek száma, mert az ortodox húsvét alkalmából sokan nem tartották be az elővigyázatossági intézkedéseket. -jelentősen meghaladta a célként kitűzött napi százezret az új koronavírus okozta fertőzések megállapítását célzó szűrések száma - közölte pénteken a brit egészségügyi miniszter. Matt Hancock elmondta, előző nap 122 347 koronavírus-szűrést végeztek el országszerte. Hozzátette, a szűrés kulcsfontosságú a Covid-19 járvány visszaszorítása szempontjából, sok más tényező mellett azért is, mert elősegíti a járvány megfékezését célzó intézkedések feloldását. -a coronavirus.app péntek esti adatai szerint 242 988 a regisztrált koronavírusos esetek száma, miközben a fertőzés terjedésének üteme továbbra is mérséklődik - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium pénteken. A fertőzöttek számának jelentős csökkenése miatt pénteken ünnepélyes keretek között bezárták a spanyol főváros kiállítási- és vásárcsarnokának (IFEMA) pavilonjaiban létesített ideiglenes tábori kórházat. A spanyol kormány a szükségállapot meghosszabbítását fogja kezdeményezni a parlamentnél, ezúttal május 24-ig. Jövő hétfőtől viszont elkezdi feloldani a járványügyi korlátozásokat. Négy, egyenként legkevesebb két hétig tartó fázisban enyhítenek majd az óvintézkedéseken.