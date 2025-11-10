A halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják.
A zavargások szombat este törtek ki Tuxpan egyik börtönében, és egész éjszaka tartottak. Reggelre a rendőrségnek a hadsereg támogatásával sikerült behatolnia a börtönbe, hogy helyreállítsa a rendet.
Saját maguk által barkácsolt fegyverekkel támadták meg az őröket a tádzsikisztáni Vahdat egyik börtönében. A zavarásokban három alkalmazott, köztök a büntetőtelep vezetője súlyosan megsebesült.
Mozambikban zavargásokba forduló kormányellenes tüntetések zajlanak, mióta az ország alkotmánytanácsa hétfőn megerősítette a 49 éve hatalmon lévő Frelimo párt jelöltjének, Daniel Chapónak a győzelmét az elnökválasztáson.
Az elkövetők az Iszlám Állam híveinek vallották magukat.
A valóság a legvadabb akciósorozatot is felülírta Ecuadorban, ahol a szeptemberben kezdődött börtönlázadások kedden horrorforgatókönyvbe csaptak át.
Az eseményeket két, autóba rejtett pokolgép robbanása előzte meg Quitóban.
A dühöngő férfit embercsempészet miatt tartják fogva, de elégedetlen lett a börtöni élet körülményeivel.
Barikádot épített egy cellában három rab, fogolyzendülés miatt még tovább ülhetnek.
A zendülést egy elítélt robbantotta ki, mert nem engedték meg, hogy élelmet vigyen be neki a családja.
Megszállták az intézmény két emeletét, majd a tetőre kimászva égő matracokat, üvegeket és köveket dobáltak a lent tartózkodó rendőrökre. Az épület falára kifeszítettek egy feliratot, amelyen az volt olvasható, hogy „Nem vagyunk hajlandóak börtönben meghalni”.
Romeltakarítás közben találták meg egy fogvatartott holttestét azon a büntetés-végrehajtási telepen, ahol az elmúlt napokban lázadás tört ki és több épület leégett.
A korrekciós telepnek nevezett táborban egy fafeldolgozó üzemet is felgyújtottak, jogvédők szerint a raboknak elege lett az őrök kegyetlenségéből.
Több fegyvert is találtak a mészárlás helyszínén, valószínűleg az őrök segítették bejuttatni az arzenált a börtönbe.
Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: „előfordulnak ilyen problémák, nemde?”
Két börtönőrt túszul ejtettek, őket később elengedték.
A brazil börtönökben jelenleg 730 ezer rabot őriznek - másfélszer annyit, mint ahány hely lenne.
Jogvédők szerint a foglyok több látogatót is túszul ejtettek, majd tüzet nyitottak a biztonsági erőkre.
Többek közt az Iszlám Állami terroristái is raboskodnak abban a tádzsikisztáni börtönben, ahol a vérfürdő volt szerdán. Az áldozatok között egy rendőr és egy börtönőr is lehet.
Furcsa börtönlázadás nyomja rá bélyegét a vasárnapi venezuelai elnökválasztásra, amely aligha hozhat mást, mint Nicolás Maduro jelenlegi államfő győzelmét.
Legkevesebb 28 ember veszítette életét egy mexikói börtönben kitört összecsapásban. A Guerrero állambeli Acapulcóban, a Las Cruces állami börtön legszigorúbban őrzött szárnyában, rivális bandák között tört ki hadakozás, noha nem tudni, hogy mi volt a kiváltó ok.
Tíz halottja van annak a véres leszámolásnak, amely szombaton tört ki rivális bandák között egy észak-brazíliai börtönben - írja az atv.hu.
Félszáz ember vesztette életét egy börtönlázadás során a Mexikó északi részén fekvő Monterrey közelében. Nuevo León állam kormányzója, Jaime Rodríguez jelentette be, hogy 49-en meghaltak, 12 ember megsebesült. A börtönlázadás különösen kínos amiatt, hogy néhány nap múlva a közép-amerikai országba érkezik Ferenc pápa, akinek programjában épp egy börtön meglátogatása is szerepel.
Három rab meghalt, öt megsérült az oklahomai Cushing város börtönében szombaton kirobbant zavargásban.
A brazil hatóságok bejelentették, hogy véget ért a vasárnap kezdődött börtönlázadás. Cascavel dél-brazíliai város börtönében a túlzsúfoltság, a rossz élelmezés, az elviselhetetlen körülmények miatt kezdődött a tiltakozás. A rabok négy társukat megölték, kettőt közülük lefejeztek, másik kettőt a tetőről a mélybe lökték.
Lázadás tört ki vasárnap éjjel egy szigorúan őrzött donyecki börtönben egy tüzérségi lövedék becsapódása után.