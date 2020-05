Drogkereskedőt fogtak el Óbudán

Az üzemeltetéssel egy 27 éves nőt gyanúsítanak, aki elfogásakor bűnügyi felügyelet alatt állt.



A budapesti rendőrök elfogtak egy 27 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy nőket futtatott – írja a police.hu. A rendőrség közleménye szerint N. Adrienn 2019 decemberétől kezdődően bérelte azt az V. kerületi lakást, amelyben a gyanú szerint bordélyházat üzemeltetett. A budapesti nő különböző fantázianeveken regisztrált két 21, egy 19, egy 25 és egy 26 éves nőt egy szexuális szolgáltatást hirdető internetes oldalon, és az V. kerületi lakásba szervezte a légyottokat. A fiatal lányok a weboldalon fehérneműben pózoltak, valamint a hirdetésben azt is feltüntették, hogy milyen szexuális szolgáltatásokat vállalnak. Amikor az ügyfelek az interneten megadott telefonszámot felhívták, azt közvetlenül N. Adrienn vette fel és szervezte meg a találkozókat. A nyomozás adatai szerint az V. kerületi lakást N. Adrienn bérelte és annak a fenntartási költségeit is ő fizette, illetve minden prostituáltnak a szexuális szolgáltatásért kapott pénznek a felét, illetve azon felül napi 2 ezer forintot le kellett adniuk. N. Adriennt csütörtökön 21 óra 45 perckor V. kerületi lakásán fogták el, és előállították a kerületi rendőrkapitányságra. Elfogásakor is bűnügyi felügyelet alatt állt, egy korábbi hasonló jellegű bűncselekmény elkövetése miatt.

A 27 éves nőnél kutatást tartottak a rendőrök, ahol lefoglalták azokat a mobiltelefonokat, amelyek a lányok nevéhez voltak megadva, illetve szexuális segédeszközöket is találtak a rendőrök. A kerületi nyomozók lefoglaltak még egy füzetet is, amelyben N. Adrienn pontos kimutatást vezetett a lakás költségeiről és arról is, hogy az adott napon melyik prostituált mennyi pénzt keresett. A bérelt lakásban a mosókonyhában egy bőröndben a nyomozók több borítékot is találtak, amelyben a lányok „fizetései” voltak előkészítve. A Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága prostitúció elősegítése bűntette miatt indított eljárást a budapesti nő ellen, akit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.