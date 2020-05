Július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Franciaországban

Ljubljanában a tiltakozók biciklikkel és gyalogosan köröztek a parlament épülete előtt, és a kormány lemondását követelték.

Horvátországban és Szlovéniában is stagnál a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma – derült ki a válságstábok szombati sajtótájékoztatóján. Szlovéniában több ezren tüntettek a járvány megfékezésére elfogadott kormányzati intézkedések ellen. Szlovéniában egy nap alatt öttel – ugyanannyival, mint előző nap – 1439-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, ami egy hónapja a legalacsonyabb esetszám. Az elmúlt 24 órában egy ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 94-re nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 55 020 koronavírustesztet végeztek. A diagnosztizált betegek közül 60-an vannak kórházban, és közülük 21-et ápolnak intenzív osztályon. Ljubljanában péntek este 3500-an tüntettek a kormány és az általa hozott intézkedések ellen. A közösségi oldalakon szerveződött demonstráció résztvevői biciklikkel és gyalogosan köröztek a parlament épülete előtt és a kormány lemondását követelték. Aleksandra Golec, a ljubljanai rendőrség szóvivője a szlovén hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a tüntetés nem volt bejelentve és a szervezők sem ismertek. A rendőrség szabálysértés és bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított. A szlovén sajtó arról írt: a demonstrálók közül többen viseltek szájmaszkot, de sokan nem tartották be a közösségi távolságtartás szabályait. Szlovéniában a koronavírus-járvány miatt továbbra is tilosak az ötfősnél nagyobb összejövetelek. A szomszédos Horvátországban 24 óra alatt hárommal – hattal kevesebbel, mint egy nappal korábban –, 2088-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Csak két megyében, Eszék-Baranya és Split-Dalmát megyében jegyeztek fel új fertőzötteket. Az elmúlt napban történt két halálesettel 77-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Az első fertőzés valamivel több mint két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1463 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 239 beteget kezelnek kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 37 567 koronavírustesztet végeztek. Mivel jelentősen lassult az új koronavírus terjedése Horvátországban és Szlovéniában is, április végétől szigorú óvintézkedések mellett a kormányok fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon, és „újraindítják” a gazdaságot.