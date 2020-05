Nem esett át semmiféle műtéten az elmúlt hetekben Kim Dzsong Un észak-koreai vezető - közölte vasárnap a dél-koreai elnöki palota egy munkatársa, tagadva az erről szóló sajtóhíreket.

"Van okunk azt feltételezni, hogy nem történt műtét, de erről többet nem hozhatunk nyilvánosságra - jelentette ki a magát megnevezni nem kívánó tisztségviselő. Hozzátette: sokan Kim megváltozott járására alapozták a műtétről szóló híreket. Eközben a kormányon lévő dél-koreai Demokrata Párt bocsánatkérésre szólította fel azt az Észak-Koreából délre szökött két ellenzéki képviselőt, akik korábban Kim Dzsong Un rossz egészségi állapotáról beszéltek. Vasárnap hajnalban lövöldözés tört ki a két Korea határán, ám a dél-koreai hadvezetés szerint nem sebesült meg senki. A lövöldözést Észak-Korea kezdeményezte, több lövés is leadtak katonái egy dél-koreai őrposzt felé. Dél-Korea válaszul visszalőtt kétszer. A dél-koreai egyesített vezérkar egyik munkatársa az incidens után összehívott sajtótájékoztatón azt mondta, vélhetően nem szándékos támadásról van szó, hangsúlyozva, hogy a lövöldözés idején a sűrű köd egyébként is megnehezítette a látásviszonyokat. Csoj Kang, az Asan Politikatudományi Intézet független szöuli agytröszt elemzője elképzelhetőnek tartja, hogy a lövöldözés Phenjan üzenete volt arról, hogy még mindig Kim Dzsong Un a hadsereg vezetője. "Tegnap Kim meg akarta mutatni, hogy tökéletesen egészséges, ma pedig be akarja bizonyítani, hogy a hadsereg továbbra is teljes mértékben az ő irányítása alatt áll" - jelentette ki. A szöuli Ihva Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó egyik professzora, Leif-Eric Easly szerint Kim az elmúlt hetek híresztelései nyomán meggyengült pozícióját akarja erősíteni az észak-koreai nukleáris leszerelést célzó tárgyalásokon.