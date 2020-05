Az NFL-ig jutott a koszovói menekült

Azonban az Egyesült Államok szenátusában többségben lévő republikánusok frakcióvezetője szerint az egyetemi baseball- és amerikaifutball-szezon július elején elrajtolhat. A Napoli csapata kérvényezte a helyi hatóságoktól, hogy elkezdhesse az edzéseket.

Szombaton is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában a koronavírus-járvány miatt. Az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) vezetése bejelentette: a csapatok jövő szerdától egyéni edzésekre használhatják edzőközpontjaik szabadtéri pályáit. Az MLS-szezon február 29-én kezdődött, ám a járvány miatt mindössze két fordulót tudtak lejátszani a csapatok, amelyek május 15-ig biztosan nem rendezhetnek mérkőzéseket. Az új rendelkezés értelmében a játékosok a közös helyiségeket nem használhatják, illetve felhívták a figyelmet, hogy minden egészségügyi és biztonsági intézkedést be kell tartaniuk a gyakorlások idején is. Mitch McConnell, az Egyesült Államok szenátusában többségben lévő republikánusok frakcióvezetője szerint az egyetemi baseball- és amerikaifutball-szezon július elején elrajtolhat. Hozzátette, hogy a mérkőzéseket minden bizonnyal zárt kapuk mögött, vagy csekély létszámú közönséggel lehet majd lebonyolítani. A baseball-csapatok rövidített idényt játszanának, a meccsekre arizonai, illetve floridai edzőközpontokban kerülhetne sor. A politikus leszögezte: az országnak a közhangulat javulása miatt is szüksége van a sporteseményekre. A járvány miatt későbbre halasztották az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) amatőr játékosbörzéjének sorsolását, illetve az egyetemi játékosok felmérőjét. A május 19-re, illetve május 21. és 24. közöttre, Chicagóba tervezett események új időpontját később jelölik ki. Előbbi eseményhez szükség van arra, hogy a március 11-én felfüggesztett alapszakaszt befejezzék, ugyanis a végső helyezések alapján sorsolják ki, hogy a rájátszásról lemaradó 14 együttes közül melyik választhat először a drafton. A játékosbörze eredeti, június 25-i időpontját egyelőre nem módosították. A felmérőkön általában 70 kosárlabdázó vesz részt. A NASCAR autóversenysorozat szervezői már korábban bejelentették, hogy május 17-től 11 nap alatt hét futamot bonyolítanak le, a részleteket ugyanakkor most közölték: eszerint nem lesznek gyakorlások, időmérő edzések, a pilóták szinte csak a versenyeket fogják teljesíteni, természetesen közönség nélkül. Az újrakezdés utáni első viadalokat Darlingtonban, Charlotte-ban és Kansas Cityben rendezik. A Napoli labdarúgócsapata kérvényezte a helyi hatóságoktól, hogy elkezdhesse az edzéseket. A dél-olasz együttesnél abban bíznak, hogy számukra kedvező döntés születik, ugyanis abban a régióban sokkal csekélyebb volt a fertőzöttség, mint Olaszország északi részén. A kormány a járvány csillapodásával fokozatosan enyhít a szigorításokon, ám jelen állás szerint május 18-ig csak külön engedéllyel lehet edzéseket tartani. Emilia-Romagna tartományban a Parma, a Bologna, a Sassuolo és a SPAL együttese már megkapta ezeket. Idén nem Trentóban rendezik meg az országúti kerékpáros Európa-bajnokságot. A szeptember 9-13. közé tervezett kontinensviadalnak a cyclingnews szakportál értesülései alapján új helyszínt keresnek, miután a szervezők szerint a járvány miatt jelenleg semmilyen garancia nincs arra, hogy a versenyt meg lehet tartani az észak-olasz városban. Jövőre viszont Trento látja vendégül Európa legjobb kerékpárosait az Eb-n. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) legújabb rendelkezése értelmében július végéig biztosan nem lesz semmilyen verseny. Az ITTF jelenlegi tervei szerint augusztusban már szeretnének tornákat rendezni, de addig folyamatosan elemzik majd a járványhelyzetet. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökhelyettese, Graham Stoker figyelmeztetett: az újrakezdést követő zsúfolt program közepette a szakágaknak nem szabad a versenypályák használatán veszekedniük. Hozzátette, a különböző sorozatok folytatása során biztosan lesznek átfedések a versenyhelyszínek és a televíziós közvetítések esetében, de együttműködésre és rugalmasságra lesz szükség a szervezők részéről ennek kezeléséhez.