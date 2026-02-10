Amerikai foci: a szentek nyertek

Magyar idő szerint pénteken hajnalban játszották az amerikai futballbajnokság, az NFL 9. játékhetének nyitómeccsét, az NFC (nemzeti főcsoport) déli divíziójának rangadóját, a New Orleans Saints és a Carolina Panthers között. A hajnali negyed 2-kor kezdődött találkozót a „Párducok” otthonában, Charlotte-ban rendezték meg. A mérkőzés előtt a két csapat hasonló mérleget mondhatott magáénak, hiszen mindkettőnek három győzelme és négy veresége volt, igaz a Panthers egy döntetlent is játszott már az idén, ugyanakkor a divízió többi csapatának idei gyengébb szereplése miatt így is meg tudták kaparintani csoportjuk első két helyét. Ezért különösen izgalmas összecsapásra volt kilátás.