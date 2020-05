Sosem volt még ennyi műanyag a Földközi-tenger alján

A karantén a régóta érlelődő ötletek megvalósításának az ideje.

A szunnyadó ideák közül az egyik immár valóság: április 22-én, vagyis a Föld napján elindult a Greenfo – évtizedes távlatban és jelenleg is a legolvasottabb környezet- és természetvédelmi hírportál -, hogy visszacsempésszen valamit az éterbe az egykori közrádió hajdani zöldműsorainak szellemiségéből és tartalmából. A ma hírfogyasztóvá érő közönség nem emlékezhet rá, de a rendszerváltás után a közszolgálati médiában mainstream téma volt a fenntarthatóság: ha nem is a belpolitikával vagy a sporttal egy súlycsoportban, de mégis folyamatosan jelen volt, önálló műsorokkal, profikból álló szerkesztőségekkel és azzal a privilégiummal, hogy az aktuális kormányoknak is odamondogathattak, ha a regnáló hatalom – a szó szoros vagy átvitt értelmében – belegyalogolt valamelyik pótolhatatlan természeti értékünkbe. A NER és a zöld gondolat egymáshoz való viszonya alapján nem is az a csoda, hogy ez az ambivalens felállás megszűnt (jórészt a hozzá tartozó műsorokkal együtt), hanem az, hogy egészen 2013-ig fennmaradhatott. Sarkadi Péter tévésként illetve rádiósként az említett aranykor közszolgálati professzionalistái közé tartozott addig, amíg tehette, és átmenetileg a Jazzy hullámhosszára is átmentett valamit a múltból, közben pedig szerkesztette/szerkeszti a Greenfo-t, és várta a jobb időket. Várta, várta, de mivel nem akartak elérkezni, potenciális témából pedig több is volt az elegendőnél, gondolt egyet, és újra mikrofont ragadott, nem zavartatva magát attól, hogy egy olyan országban, ahol a rádiófrekvenciákat ugyanaz az állam osztja, amelyik fölszámolta az állami környezet- és természetvédelmet, aligha lesz olyan adó, amelyik műsorra tűzi a jelenkor környezetpolitikájával szemben kritikus (vagy egyáltalán, a természet törvényeit a politikától független, objektív valóságként kezelő) megnyilatkozásokat. Aalapvetően interjúkkal operál, és jól teszi, hiszen a magyar elektronikus médiából bántóan hiányoznak a hazai zöld értékőrzés saját hangon megszólaló, releváns kérdésekre válaszoló szereplői. Az első adásban a Bagladi Erika – Mosonyi Szabolcs természetfilmes páros volt a vendég, de készült már felvétel Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, illetve hamarosan készül a kormányból kiebrudalt Ángyán József volt vidékfejlesztési államtitkárral, illetve Ácsné Évával, a beszántott Kishantos egyik vezetőjével is. Ezeknek a hanganyagoknak természetesen a közmédiában lenne a helyük, főműsoridőben. De tíz éve tanuljuk (bár megszokni még nem sikerült): a köz szolgálata nem a cégtáblától, hanem a tartalomtól függ. Mivel online műfajról van szó, a szerkesztés interaktív, azaz elfogadnak – sőt várnak – téma- és riportalany-javaslatokat a közönségtől, a támogatásokat pedig, mint mindenki ezekben a napokban az internetes sajtóban, ők is köszönettel veszik.