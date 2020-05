Elhalasztják a Mount Everest megtisztítását a járvány miatt

Egy fészek akár 20-30 molnárfecskének is otthont adhat.

Egy gimnazista fiú kezdeményezésére mű fecskefészkeket helyeznek el Esztergomban, ezt Hernádi Ádám, a város polgármestere jelentette be a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a Szentgyörgymezőn létesült telep az első, városszerte több is lesz a szakemberek szerint akár 20-30 molnárfecskének is otthont adó fészkekből.