Teljesen otthagyja a vízilabdát Benedek Tibor

Kilenc évesen került Kanadába a Koszovóban született Lirim Hajrullahu, aki a következő szezonban azonban a Los Angeles Rams amerikai futball csapatát erősíti.

Egyik pillanatról a másikra kellett menekülniük otthonukból Lirim Hajrullahu szüleinek a koszovói háború szörnyűségei elől. A család az akkor kilencéves Hajrullahuval Kanadába került, ahol a família az első években sokat nélkülözött, ám legalább biztonságban volt. Hajrullahu alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, mivel a lakóhelyén nem volt társa a focizáshoz, elkezdett ő is amerikaifutballozni a kanadai kortársaival.

Hajrullahu ütközni nem szeretett, rúgni jól tudott, így hamar megtalálta a neki való posztot, tehetségére hamar felfigyeltek, tízéves korától már szervezett keretek között edzett, folyamatosan lépegetett egyre előrébb.

Egyetemi tanulmányai alatt az Ontario Mustangs játékosaként szerepelt a kanadai amerikaifutball-ligában, a CFL-ben. Hat évig volt az együttes rúgója, bekerült a kanadai válogatottba is, amellyel 2011-ben ezüstérmes lett a Bécsben rendezett világbajnokságon.

Halluraju megfordult később a Winnipeg és a Toronto csapatában is, utóbbi együttessel érte el pályafutása eddigi legnagyobb sikerét: 2016-ban 53 másodperc volt hátra a kanadai bajnoki fináléból, az ottani Super Bowl-ból, amikor 32 yard távolságról mezőnygólt ért el, 27-24-es győzelemhez segítve csapatát. Hajrullahu két alkalommal, 2016-ban és 2019-ben bekerült a szezon végén a CFL álomcsapatába.

Hajrullahu tavaly novemberben csapatával, a Hamilton Tiger Cats együttesével elveszítette a bajnoki finálét a Winnipeg Blue Bombers ellen. A Los Angeles-iek az előző szezon után kénytelenek voltak elengedni első számú rugójukat, Greg Zuerleint, mert az új bajnokságra nem tudták kigazdálkodni a fizetését.

A 32 éves, „A Láb (The Leg)” becenévre hallgató játékos a Dallas Cowboys csapatához szerződött. Helyét a három évre leigazolt Hajrullahunak és Austin MacGinnisnek kell betölteni. Zuerlein nyolc évig játszott Los Angelesben és annak ellenére a szurkolók egyik kedvence volt, hogy az utolsó szezont profi pályafutása legrosszabb mutatójával, mindössze 73 százalékos hatékonysággal zárta.

A Rams 2018-ban szerződtette Jarred Goff irányítót és Aaron Donaldot a védelembe, a 25 és 28 éves játékos köré akarnak Los Angelesben olyan csapatot építeni, amely egy-két éven belül eljuthat a Super Bowlig. Ebbe a koncepcióba már nem illett bele Zuerlein, akinek pótlását úgy kellett megoldani, hogy a fizetési sapka betartása érdekében az új szerzemény ne kerüljön sokba, de megfelelő szintű legyen a tudása. Hajrullahu a kanadai liga egyik legjobb rúgójátékosa, fizetése az NFL klasszisaihoz képest alacsony (800 ezer dollár évente), az új szezonban kiderül, jó üzlet volt-e a szerződtetése.

Minél messzebb, annál jobb

Hajrullahu a kanadai bajnokságban eltöltött évek alatt 287 mezőnykísérletéből 239 gólt szerzett, ami nagyon jó, 83,3 százalékos arány. Érdekesség, hogy minél messzebbről próbálkozott, annál biztosabban talált be: 50 yardról vagy annál is nagyobb távolságról az elmúlt tíz kísérletéből mindig gól lett, ami káprázatos mérleg. Hajrullahu punterként is kiváló statisztikákkal rendelkezik, átlagosan 44,1 yardra szokta elrúgni a tojáslabdát. Az egyéni csúcsa 83 yard, amit 2014-ben a Winnipeg Blue Bombers játékosaként ért el.