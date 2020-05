Magyar írásbelikkel indult az érettségi – Több diák nem találta nehéznek a feladatokat

A köznevelési államtitkár szerint minden rendben lesz.



A mai napon a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött meg az idei érettségi vizsgaidőszak. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel csak írásbeli vizsgákra kerül sor. Az Oktatási Hivatal adatai szerint magyarból középszinten 68.458-an ezren, emelt szinten pedig 2119-en vizsgáznak. Az Eduline oktatási szakportál információi szerint a középszintű írásbeli első részében a könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a diákok. A szövegalkotási részben pedig a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk. A portálnak nyilatkozó szaktanár szerint „érettségizőbarát szöveget” kaptak a diákok. A második részben a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott. Az érettségi vizsgákat 1144 helyszínen tartják, minden vizsgázó kap egészségügyi védőfelszerelést, vagyis maszkot, kézfertőtlenítőt és a tanárok kesztyűt is – erről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt hétfő reggel a Kossuth rádióban. Közölte, a járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját, hiszen a megbetegedések száma most alacsony. – Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkiben van egy kis félelem, meg aggodalom, hogy minden rendben lesz-e. Mi biztosak vagyunk abban, hogy minden rendben lesz – fogalmazott.

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból már délután fél egykor szállingóztak a diákok, akik a rendelkezésre álló időnél hamarabb befejezték a feladatlapok kitöltését. Egyikük – Márk – emelt szinten vizsgázott, mint mondta, erre az egyetemi felvételijéhez is szükség van; politológia szakon szeretne továbbtanulni. Úgy érzi, jól meg tudta oldani a feladatokat, a felkészülésben a március közepén elrendelt digitális távoktatás sem okozott nehézséget számára. Egy másik diáklány azt mondta: ő középszinten érettségizett, s bár nem a magyar a kedvenc tantárgya, a feladatokat nem találta nehéznek. Minden vizsgázó kapott maszkot, a tantermekben is szellősen ültek, összesen nyolcan. Szerinte – a biztonsági intézkedésektől eltekintve – ez ugyanolyan érettségi volt, mint máskor, nem nevezné kifejezetten „rendkívülinek”. Az érettségi elhalasztása meg sem fordult a fejében. Törley Katalin, a Kölcsey tanára úgy nyilatkozott lapunknak: a felügyelő tanárok megbízása náluk gördülékenyen ment, sikerült „házon belül” megoldani, tudomása szerint nem kellett külsős kollégát megbízni. Ő maga a szerdai történelem és a csütörtöki angol érettségin fog felügyelni. A terézvárosi Szinyei Merse Pál Gimnázium előtt ottjártunkkor egy négyfős diáktársaság „csoportosult”, őket az önkormányzati rendészet egyik munkatársa arrébb küldte. Az utca túloldalán már gond nélkül folytathatták a „csoportosulást”. Azt mondták, bár nem volt kötelező és nem is volt túl kényelmes, a maszkot vizsga közben is magukon hagyták. A feladatsort ők sem találták különösebben nehéznek. Az MTI közölte: a közmédia hétfő délutántól szaktanárok segítségével ismerteti az érettségi megoldásait, az M1 csatornán 14:30-tól az M5-ön pedig 18 órától. Hétfőn a magyar, kedden a matek, szerdán a történelem feladatsor kérdéseire adott helyes válaszokat mutatják be.