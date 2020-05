Újra megnyitottak az iskolák Vietnamban, Malajziában is lazítottak a korlátozásokon

Dzsong Ho, aki korábban Észak-Koreából szökött délre, azt állította, hogy Kim nem tud magától felállni és rendesen járni.

Bocsánatot kért hétfőn az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un rossz egészségi állapotáról korábban nyilatkozó dél-koreai ellenzéki képviselő – számolt be a szöuli média. De Dzsong Ho, aki korábban Észak-Koreából szökött délre, azt állította, hogy Kim nem tud magától felállni és rendesen járni. Kijelentése éles társadalmi bírálatot váltott ki, mert állításai nem voltak megalapozottak. Kim Dzsong Un három hétig nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A múlt héten azonban az észak-koreai sajtó hírt adott arról, hogyegy műtrágyagyár felavatásán. Az utóbbi hetekben már halálhíre is kelt a világban, amiért az idén nem vett részt országa legnagyobb ünnepén, április 15-én a kommunista országot alapító nagyapja születésének évfordulóján megrendezett parádén. A nemrégiben képviselői mandátumot kapó ellenzéki hétfőn azt mondta, az elmúlt napokban több rendreutasítást kapott, érzi szavainak súlyosságát. Kifejtette, hogy képviselőként súlyos felelősséget érez kijelentésének hatása miatt. Ígéretet tett egyben arra, hogy az elkövetkezőkben körültekintő és szerény lesz jelenlegi tisztségében. A képviselő egy másik ellenzéki parlamenti társával korábban azt is mondta, 99 százalékig biztos állításának hitelességében. A kormányzó dél-koreai Demokrata Párt (DP) továbbra is bírálta a két ellenzéki nyilatkozót, a DP egyes képviselői pedig követelték távozásukat az Észak-Koreával kapcsolatos, kényes értesülésekkel foglakozó védelmi és hírszerzői bizottságból.