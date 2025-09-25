Spanyolország–Magyarország 15-13, világbajnoki ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott!

A világbajnoki címvédő horvátok és az olimpiai bajnok szerbek után Varga Zsolt együttesének már csak az Európa-bajnok ibériai válogatottat kellett volna legyőznie Szingapúrban az aranyéremhez.