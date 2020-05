Egy nap alatt ismét több mint tízezer új fertőzöttet regisztráltak Oroszországban

Szingapúrban fokozatosan újra folytathatják a munkát a vállalatok május 12-től.

Vietnamban országszerte újra megnyitottak az iskolák hétfőn három hónapos szünet után, amelyet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében rendeltek el. A hatóságok hétfőn már 18. napja nem észleltek új koronavírus-fertőzést. Legutóbb egy magánrepülőgéppel Vietnamba érkező brit férfi bizonyult fertőzöttnek az országban vasárnap, őt utastársaival együtt azonnal elkülönítették. Vietnamban 271 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel. Jelenleg több mint 30 ezer embert tartanak még hatósági karanténban. Szingapúrban fokozatosan újra folytathatják a munkát a vállalatok május 12-től, de a járványellenes korlátozásokat június 1-ig fenntartják – jelentette be vasárnap a kereskedelmi miniszter. Bizonyos szektorok, amelyek szorosan kötődnek a globális ellátási láncok fenntartásához, így például a gyógyszeripar, a petrolkémiai ipar és a precíziós gyártás, előnyben részesülnek majd a korlátozások feloldásakor. Egyes szektorok ezek közül a lezárás idején is fenntarthattak egy meghatározott működési szintet. A lazításokról azt követően döntöttek Szingapúrban, hogy a jelek szerint lassul a koronavírus terjedése, bár az esetek száma magasnak számít délkelet-ázsiai viszonylatban, miután a vendégmunkások által lakott szállásokon nagyon sokan megfertőződtek. A halálesetek száma viszont csak 18, ami az egyik legalacsonyabb a világon. Malajziában a hétfő reggeli csúcsforgalomban több ezren keltek útra munkahelyükre a fővárosban, Kuala Lumpurban, miután a kormány első alkalommal lazított a hat héttel ezelőtt bevezetett kijárási korlátozásokon, és egyszerre újra engedélyezte szinte az összes vállalat működését. A Reuters hírügynökség által megszólaltatott helyiek szerint hétfőn lényegében mindenki kitódult az utcákra. Többen úgy vélik, szerencsésebb lett volna a fokozatos, kéthetente bővített nyitás, mint a mostani tömeges újraindítás. A kormány annak ellenére a korlátozások lazítása mellett érvelt, hogy vasárnap 122 új koronavírusos esetet észleltek, ami a legmagasabb szám április közepe óta. Az országban eddig csaknem 6300 fertőzést diagnosztizáltak. Az ország tizenhárom szövetségi államából kilencben a helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy későbbre halasztják a korlátozások lazítását, sőt egyes helyeken még szigorítottak is az előírásokon. Dél-Koreában hétfőn nyolc új koronavírus-fertőzöttről érkezett hír, valamennyien külföldről tértek haza az országba. Ezzel 10 800 fölé emelkedett a dél-koreai esetek száma. Harmadik napja viszont nem észleltek olyan esetet, amelyet helyi fertőzés okozott volna. A hatóságok Dél-Koreában nagyon óvatosan lazítanak a korlátozásokon, az iskolák újranyitására még nem adtak meg pontos dátumot, bár az iskolai fertőzéseket valószínűtlennek tartják. Szerdától, a helyi ünnepek után enyhítenek majd a távolságtartási előírásokon. Múlt csütörtökön ünnepelték Dél-Koreában Buddha születését, pénteken május 1. volt, kedden pedig gyereknap lesz. Ilyenkor sokan kirándulnak, ami növelheti a csoportokon belüli fertőzések kockázatát, a hatóságok ezért fegyelmezettséget kértek az emberektől az ünnepek idejére.