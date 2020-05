Szlovákiában a múlt héten többen gyógyultak meg, mint ahány új fertőzöttet diagnosztizáltak

Az ukrán kormány keddtől engedélyezi a kórházakban a tervezett műtétek végrehajtását, Bulgáriában több korlátozó intézkedést is feloldanak a hatóságok.

Már két hete folyamatosan csökkenő tendenciát mutat Szlovákiában a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma, a kórból újonnan kigyógyultak száma pedig a múlt héten minden nap többszöröse volt az új fertőzöttekének – derült ki a központi válságstáb honlapján hétfőn közölt adatokból. Az új koronavírus (SARS-CoV-2) újonnan azonosított fertőzöttjeinek napi átlaga három héttel ezelőtt ötven körül volt, két hete huszonöt alatt alakult, a múlt héten pedig a napi átlag öt alá csökkent. Vasárnap 5 új fertőzést diagnosztizáltak, és egy újabb haláleset volt. A legújabb esetekkel együtt Szlovákiában eddig 1413 személynél állapították meg a fertőzést, az ismert halálos áldozatok száma 25, az elvégzett vírusteszteké pedig közel 98 ezer. Közben a vírus okozta Covid-19 betegségből kigyógyultak száma 643-ra emelkedett. A járvánnyal összefüggésben bevezetett korlátozások feloldása két hete kezdődött el, az újabb enyhítések bevezetése – a kormány által korábban ismertetett, kéthetes enyhítési ciklusokkal számoló menetrend szerint – szerdán lenne esedékes. Az első szakaszban a kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók nyithattak meg. A második szakaszban a kültéri sportpályák, a rövid távú szállást nyújtó intézmények, fodrászatok és hasonló szolgáltatások indíthatnák újra működésüket, illetve az istentiszteletekre és házasságkötésekre vonatkozó korlátozások egy részét is feloldanák. Közben a közlekedési tárca május 14-ig ismét meghosszabbította azt a március 13-án bevezetett tilalmat, amely a külföldről érkező polgári személyszállító repülőgépek szlovákiai leszállására vonatkozik. A tilalom nem érinti a teherforgalmat bonyolító repülőgépeket és a humanitárius célú járatokat. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség ismertette egy, a SARS-CoV-2 vírus elleni esetleges vakcina alkalmazásával kapcsolatban készített felmérés eredményeit. Eszerint a megkérdezettek 40,9 százaléka folyamodna egy ilyen védőoltáshoz, miközben a vakcinát a megkérdezettek 27,9 százaléka elutasítaná.

Keddtől engedélyezik a tervezett műtétek végrehajtását Ukrajnában

Az ukrán kormány hétfőn úgy határozott, hogy keddtől engedélyezi a kórházakban a tervezett műtétek végrehajtását – jelentette be Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online sajtótájékoztatóján. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére csaknem két hónapja bevezetett országos karantén ideje alatt felfüggesztettek minden tervezett operációt, csak a sürgősségi műtétek voltak engedélyezve az országban. Hozzátette ugyanakkor, hogy mostantól is csak azoknak a műtéteknek a végrehajtását, illetve olyan okból történő kórházi beutalást engedélyeznek, amely már „nagyon szükségessé vált” az érintett egészsége szempontjából. A miniszter tájékoztatóján figyelmeztetett arra, hogy a helyi polgármestereknek nincs felhatalmazásuk saját településükön olyan rendelkezéseket kiadni, amelyekkel enyhítenek a karanténkorlátozásokon. Hangsúlyozta, hogy a karantén bevezetése és annak feloldása kizárólag a kormány hatásköre. Erre azért tért ki, mert a közép-ukrajnai Cserkaszi megyeszékhely polgármestere május 1-jén hozott rendeletével engedélyezte több vállalkozónak, hogy megnyissa üzletét, egyebek mellett az éttermek nyílt téri teraszaikon is megkezdhették a látogatók kiszolgálását. Lépését több város polgármestere is támogatta, a rendőrség viszont büntetőeljárást indított ellene. Ukrajnában közben az egészségügyi minisztérium adatai alapján hétfőre, egy nap alatt 15 újabb halálos áldozattal 303-ra nőtt a Covid-19-ben elhunytak száma, az azonosított fertőzötteké pedig 418 új esettel 12 331-re. A betegségből eddig 1619-en gyógyultak fel, ebből 72-en az elmúlt napban. Az ukrán fegyveres erőknél két új esetet regisztráltak, 48-an betegek. Eddig két haláleset történt, és 33-an gyógyultak fel a betegségből. Az ukrán jegybank hétfőn kiadott előrejelzése szerint az ukrán gazdaság az április-június közti időszak alatt éves szinten 11 százalékkal csökken, a munkanélküliségi ráta csaknem 12 százalékra emelkedik, a bérek pedig stagnálnak. Az év második felében viszont a gazdaság stabilizálódására számít a jegybank a karanténkorlátozások fokozatos megszüntetésének eredményeként.

Bulgáriában 1632 fertőzöttet diagnosztizáltak

Bulgáriában huszoneggyel nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma 24 óra leforgása alatt, és ezzel 1632-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, közülük 177-en egészségügyi dolgozók – közölte hétfőn Dimo Dimov, a járvány elleni küzdelmet irányító operatív törzs titkára. Eddig 74 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegségbe, ketten közülük az elmúlt napon. Dimov tájékoztatása szerint 308-an gyógyultak meg. Az operatív törzs titkára szerint – tekintettel arra, hogy több korlátozó intézkedést feloldanak a hatóságok – az elkövetkező két hét rendkívül fontos lesz annak megítélése szempontjából, hogy milyen kockázata van a betegség terjedésének. Bulgáriában március 8-án regisztrálták az első fertőzést, és öt napra rá vezettek be rendkívüli egészségügyi helyzetet. Május első napjaiban Bulgáriában a korábban bevezetett korlátozások egy részét feloldották, engedélyezték a többi között a városi és a természetes parkok felkeresését, az egyéni sporttevékenységet, illetve megnyitották az uszodákat is. A kávézókban, éttermekben és gyorséttermekben csak a szabad ég alatti kiszolgálást engedélyezték a járvány elleni intézkedések betartásával. A védőmaszkok viselése már csak a zárt középületekben kötelező. A közösségi távolságtartás szabályainak és a higiéniai előírásoknak a betartása továbbra is kötelező.