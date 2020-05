Kásler jelenti: sikeres lehet a hazai terápia két lélegeztetőgépre került orvos esetében

Hiteles tájékoztatás szerint továbbra is csak kormánypropagandát hallani a koronavírussal kapcsolatban – mondta több ellenzéki képviselő is az Országgyűlésben.

Szijjártó Péter immár szokás szerinti felszólalásával indult az Országgyűlés, a külügyminiszter ismét arról beszélt, az elmúlt héten milyen védőfelszereléseket vásárolt a kormány mekkora mennyiségben. Az ellenzék részéről Keresztes László Lóránt azt kérdezte, miért Mongóliában fektetnek be, miért ott építünk 18.5 milliárd forintért vakcinagyárat, mikor idehaza a kormány már az egyetemeken is megszorításokat tervez, majd arról érdeklődött, Klaus Iohannis román elnök magyarellenes kijelentéseire milyen választ ad a kormány. Az LMP frakcióvezetője azt is kritizálta, hogy a kormányszervezetek semmilyen tájékoztatást nem adnak a járványról, még képviselői kérdéseket is az Operatív Törzshöz irányítanak. Lukács László a Jobbiktól azt kérte számon a kormányon, hogy hiába tették kötelezővé a maszkok viselését, az önkormányzatokat nem látták el ezekkel, ráadásul a beszerzett maszkok egy része bizonyítottan nem egészségügyi célú felhasználással készült. Most pedig Kásler Miklós úgy nyitná újra három napos határidővel az egészségügyet, hogy közben kötelező tesztelni, mielőtt orvoshoz fordul bárki, de ennek sem alakították ki a gyakorlatát. Juhász Hajnalka (KDNP) azt mondta, Mongóliával kötött segélyhitelezési program keretében fejlesztünk – majd mindent megköszönt Szijjártó Péternek. Szabó Tímea Orbán Viktor hiányát panaszolta az Országgyűlésben, majd felolvasott egy levelet, amit a több iskola küldött körbe diákjainak és tanárainak, hogy vigyenek magukkal maszkot, mert a KLIK nem tud ilyet biztosítani a számára. Ezután megemlítette, hogy az egészségügyi dolgozók még mindig nem kapták meg a beígért nettó 331 ezer forintos egyszeri bérkiegészítést. A munkanélküli ellátás 80 ezer forint, ez az éhenhalásra sem elég – mondta.