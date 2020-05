Kiskorú féltestvérét is megerőszakolhatta a kőbányai machetés gyilkos

Márciustól jóval kevesebb a betörés, a lopás, a rablás és az autófeltörés.

Csaknem 42 százalékkal visszaesett a nyilvántartott bűncselekmények, de különösen a nagyvárosokban elkövetett esetek, így a lopások, a rablások és a gépjármű-feltörések száma a koronavírus-járvány miatt márciusban kihirdetett veszélyhelyzetben. Az mfor.hu összeállítása szerint erre a hivatalos rendőrségi oldalon, a police.hu-n olvasható, térképeken is ábrázolt statisztikákból lehet következtetni. – Idén február 3. és március 3. között összesen 13 948 bűncselekményt vett a rendőrség nyilvántartásába, míg a legfrissebb fellelhető adatok alapján március 4. és április 3. között nem többet, mint 9808. Ez a 42 százalékos visszaesés ráadásul egy olyan időszakban következett be, amikor egyébként a jó idő beálltával hagyományosan gazdagabb terep nyílik a bűncselekmények elkövetésére – írta a gazdasági portál. Korábban ugyanis ezekben a tavaszi hónapokban egyre többen hagyták el a lakásukat, utaztak el vidékre a hétvégéken, vagy éppen vidékről, a külvárosokból mentek többen a városokba szórakozni. Ez a járvány miatt megváltozott, és az otthon maradó, vesztegzár alá rendelt emberek sokasága a bűnözők „munkáját” drasztikusan megnehezítette. Az ilyen életmódot folytatók maguk is jellemzően korlátok közé szorultak, a kijárási korlátozások őket is érintik, a fokozott rendőri, katonai közterületi jelenlét pedig számukra még nagyobb kockázatot jelent. Budapesten egyébként még meredekebb az esetszám zuhanása, mint országosan. A fővárosban 5377-ről 3718-ra esett vissza az ismert bűncselekmények száma, a csökkenés a 44 százalékot is meghaladja. Az úgynevezett tipikus bűncselekmények budapesti statisztikája még sokatmondóbb: miközben a jellemzően februári időszakra 100 lakásbetörést tüntet fel a térkép, addig a márciusira 56-ot. A lopások száma ugyanezen időszakban 711 esetről 436-ra csökkent, és kevesebb autófeltörés történt: a tél vége felé járva, 192 autót törtek fel a fővárosban, addig tavasz elején, a koronavírus magyarországi megjelenése után 108 jármű jutott hasonló sorsra. A tendencia országosan hasonló: a lopások száma a Dunántúlon például 376-ról 256-ra csökkent, a keleti országrészben pedig 705-ről 578-ra. Mindazonáltal újabb kategóriát hozhatnak létre a közterületi szabálysértéseken belül a veszélyhelyzeti szabályok megsértése miatt indult eljárások.