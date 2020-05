Korlátozás már nincs, forgalom még nincs - a "járványlazítás" valósága

Noha a fővároson és Pest megyén kívül feloldották a járvány miatt elrendelt korlátozások többséget, egyelőre vidéken sem lehet fellélegezni: sehol nem áll helyre a rend egyik napról a másikra. Márpedig a kis- és családi vállalkozók többsége utolsó tartalékait is felélte a korlátozások idején, így a forgalom újjászületése létkérdés számukra. – Amikor bevezették a délután három órai zárást, egy hétig még próbálkoztam, de rájöttem, fölösleges, az emberek nem járnak délelőtt ruhát venni – mondta Katalin, egy kaposvári divatbolt tulajdonosa. – Bő egy hónapja zártam be, az első néhány napban utolértem magam a papírmunkával, csináltam egy nagyleltárt, azóta viszont csak tébláboltam. Katalin szerint butikja eleve csak átlagos megélhetést biztosított a plázák árnyékában, így a több mint egy hónapos bevételkiesés komoly érvágást jelentett számára: – Az üzlet bérleti díját értelemszerűen fizetnem kell, igaz, a főbérlő rendes volt, amíg zárva vagyok, csak a fele összeget kéri. Azt mondta, szíve szerint elengedné az egészet, csakhogy üzlethelyiség-kiadásból él, vagyis, ha nem kérne pénzt, ő menne csődbe. Így viszont én fogok, ha május második felében nem áll helyre az élet, mert felélem minden tartalékomat, és forgalom híján nem fogok tudni új árut rendelni. A nagyatádi Golivics Tiborné családi vállalkozásként másfél évtizede nyitott papír-írószer boltot, s az üzlet az elmúlt években már két alkalmazottnak is munkát tudott adni. – Az egyiküket kénytelenek voltunk elküldeni, a másikat pedig csak négy órában tudjuk foglalkoztatni – magyarázta. – A forgalmunk egyik napról a másikra a felére csökkent, betérő vásárló alig akad. Az iskolákat bezárták, így nem jönnek a családok, s mivel a vállalkozások és hivatalok is átálltak home office-ra, így a céges vonal is leépült. Mínuszban vagyunk, vagyis a tartalékunkból tartunk nyitva.



Golivics Tiborné szerint az állam egészen egyszerűen elfeledkezett – vagy nem vett tudomást – a családi vállalkozásokról a gazdaságmentő intézkedései során: – Nekünk a járulékkedvezmény és a bértámogatás sem megoldás. Kiszámoltuk, ha utóbbit igénybe vennénk, s havi 30 ezer forintot kapna az alkalmazottunk, akkor az nekünk 38 ezer forintba kerülne. Pedig nagy szükség lenne a családi és mikrovállalkozások megsegítésére, ugyanis a munkavállalók harmadát foglalkoztatják, vagyis megszűnésük komoly munkanélküliséggel járna. Arról nem beszélve, hogy a mindennapi lakossági szolgáltatások nagy része rajtuk múlik, azaz becsődölésük érezhető ellátási zavart okozna. – Legalább a katát nem kell fizetni, így van valami minimális bevétel – mondta Horváth László nagyatádi fodrász. – A forgalom szinte semmi, a beszállítók viszont a járványra hivatkozva megemelték az árakat, így bár nyitva vagyok, komoly a kiesés. Ha lejár a kata-mentesség, nem tudom, mit csinálok.



Bezárni nem akar, hiszen akkor semmi bevétele nem lenne, s egy vidéki kisváros fodrászatából nem lehet évekre előre felhalmozni. – Két hónapot valahogy átvészelek, aztán nagyjából ugyanennyi idő alatt felélném a megtakarításom – állította Horváth László. Krisztina, a kaposvári fodrász viszont egyáltalán nem nyitotta ki üzletét a szigorú korlátozások idején, s ezzel úgy érzi, hosszabb távon is nehéz helyzetbe hozta magát. – A kuncsaftjaim egy része kitart mellettem, nekik telefonon adok tanácsot, milyen hajfestéket vegyenek, s hogyan használják, persze ezért nem kérek-kérhetek pénzt – magyarázta. – Többen viszont kerestek maguknak másik fodrászt, s tartok tőle, hogy azután sem térnek vissza, hogy ismét kinyitok, vagyis elveszítem az üzletköröm egy részét, ami nem néhány hónapos, hanem lehet, végleges kiesés. A nyár közepéig bírná a válságot Takács Attila vízvezetékszerelő, akit az elmúlt hónapban csak néhány ismerőse hívott kisebb javításokkal. – A szokásos kiszállások megszűntek, az emberek nem mertek idegeneket beengedni a lakásukba, főleg nem az idősebbek – jegyezte meg. – De én sem szívesen mentem volna akárhová, hiszen hatvan felé a veszélyeztetettek közé tartozom. De a napi hat-hét munka, s főleg a többnapos felújítások vagy építkezések kiesése komoly érvágás. Még szerencse, hogy a feleségem közalkalmazott, így van állandó bevételünk. Csak régi páciensek akut eseteit látta el a korlátozások idején a somogyi fogorvos, Miklós is. Aki elismerte, napi megélhetési gondjai nincsenek, viszont, ha sokáig nem áll helyre a rend, át kell gondolnia a családi büdzsét.