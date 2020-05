Fecskendőt, orvosi kesztyűt is csak a kormányzati központtól kaphatnak a kórházak

A kormány szerint nem lenne elég pénz, de rosszul bánnak vele: májustól egy helyről lehet beszerezni a kórházi fogyóeszközöket.

A rossz struktúrának tudja be az Orbán-kabinet a kórházak évről évre termelődő jelentős tartozásállományát. Ezért hozták meg azt az új rendeletet, amely szerint május 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) lesz jogosult jó pár egészségügyi fogyóeszköz beszerzéséért - írja az mfor.hu . A még 2019-ben kimondott egészségügyi átalakítások egyik célkitűzése, hogy csökkenjen a kórházak jelentős tartozásállománya, aminek a kormány az egyik megoldását a központosított fogyóeszköz beszerzésekben látja.Még a koronavírus-járvány alatt volt arra idő, hogy megalkossák, és

a járvány tetőzési pontja előtt ki is adták az erről szóló rendeletet, tehát a veszélyhelyzet alatt is folyik az egészségügyi reformfolyamat.

Hogy mennyire váltja be a hozzá fűzött várakozásokat, az persze csak később derül ki. A pénzügyi portál már januárban foglalkozott azzal, hogy olyan fogyóeszközöket vonnának központosítás alá, mint a tisztító hatású eszközfertőtlenítő szereket, a röntgen-kontrasztanyagokat, a kötésrögzítő és műtéti kötszereket, a primer sebfedőket, az orvosi kesztyűket, az infúziós és transzfúziós szerelékeket, az intravénás kanülöket, az egyszerhasználatos fecskendőket, az egyszerhasználatos injekciós tűket, vagy a zárt vérvételi rendszereket. Ezeket május 1-jétől már valóban csak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szerezheti be, de az ingatlanüzemeltetési és ellátási szolgáltatások beszerzések tekintetében is központi beszerző szervként kell a KEF-et kijelölnie a pénzügyminiszternek.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára úgy vélekedik, hogy a beszerzések nagy tömegű központosításának több akadálya van -írja a lap. Például az egyes kórházak nagyon különböző portfólióval működnek, nagyon különbözőek az eszközigényeik. Szerinte, ha meg is lehetne valósítani, akkor sem országos szinten, hanem regionális vagy szakmacsoportok szerinti szinten lenne értelme a reformnak.

Az új kormányrendelet felhívja az Emberi Erőforrások miniszterének, valamint a pénzügyminiszter és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ figyelmét, hogy adják át az ÁEEK által orvostechnikai fogyóeszközök, fertőtlenítőszerek vonatkozásában kötött keretmegállapodásokat vagy más keret jellegű szerződéseket a KEF-nek. De ezzel egyidejűleg azt is kimondja, hogy május 31-ig az EMMI-t vezető miniszter - a pénzügyminiszter, az ITM-miniszter, a honvédelmi miniszter és a kancelláriaminiszter bevonásával - tegyen javaslatot a kormánynak a kórházak, illetve az állami fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók központosított közbeszerzéseit kontrolláló központi megrendelő szerv kijelölésére. Azaz, bár a folyamatot jelenleg a KEF intézi, később egy másik hivatal léphet a helyére.